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        Haberler Gündem Saatlere ayar verecek uluslararası fuar İstanbul'da düzenlenecek

        Saatlere ayar verecek uluslararası fuar İstanbul'da düzenlenecek

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Çağrı Gündoğdu'nun girişimleriyle takvime eklenen Dünya Saatçilik Günü ile bir zamanlar olduğu gibi saatlerin yeniden dünyanın merkezi Istanbul'dan ayarlanması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 18:36 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:36
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        Saatler yeniden İstanbul'da ayarlanacak
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        10 Ekim Dünya Saatçilik Günü 10:10 mottosuyla Türkiye'den ilan edilerek takvimlere eklendi. İlk olumlu tepki dev saat markalarının merkezi İsviçre'den geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Çağrı Gündoğdu'nun girişimleriyle takvime eklenen Dünya Saatçilik Günü ile bir zamanlar olduğu gibi saatlerin yeniden dünyanın merkezi Istanbul'dan ayarlanması hedefleniyor. Bu tarihi adım, hem kültürel mirasa sahip çıkma hem de Türkiye'nin uluslararası arenadaki prestijini daha da artırması açısından büyük önem taşıyor.

        SAATLERE AYAR VERECEK ULUSLARARASI FUAR İSTANBUL'DA

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        Bu girişimin sadece bir gün belirlemekle kalmadığını aynı zamanda İstanbul'da büyük bir fuar düzenlemeye hazırlandıklarını ifade eden Gündoğdu, "Bu fuar, uluslararası saat markaları, koleksiyonerler ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek, İstanbul'u zamanın ritmini belirleyen bir buluşma noktası yapacak. Türk saatçiliğinin köklü tarihini ve modern potansiyelini sergileyecek olan bu etkinlik, uluslararası işbirlikleri ve yatırım fırsatlarına da sahne olacak. Türkiye, bu özel gün vesilesiyle saat üretiminde ve tasarımında küresel bir oyuncu olma hedefine bir adım daha yaklaşırken, genç yeteneklerin sektöre kazandırılması ve inovatif projelere destek verilmesi de öncelikler arasında yer alacak" diye konuştu.

        MUVAKKİTHANELER RESTORE EDİLECEK

        Sektöre proje üretmek için çalışmalara hızla devam ettiklerini anlatan Gündoğdu, "Biz icat çıkarmayı başardık. Dünya Saatçilik Günü'nün ilan edilmesini başardık. İsviçre de, ekim ayında Dünya Saatçilik Günü'nü kutlayacağını açıkladı. Yakın zamanda birçok ülkenin de bu takvimi kabul edeceğini düşünüyoruz. Öte yandan muvakkithanelerin (namaz vakitlerinin hesaplandığı yerler) restore edilerek yeniden tarihe kazandırması ve saatleri ayarlama enstitüsü olarak işlevlerine devam etmesi için de çalışmalarımız sürüyor" dedi.

        SAATLERDE 10:10 SIRRI

        Akademisyen ve İstanbul Tüm Saatçi İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Kadri Aydın da bu tarihin neden seçildiğini ise şöyle anlattı: "Saatler10'u 10 geçtiğinde en estetik görüntü oluşur. Bu nedenle dünyadaki hemen hemen bütün saat markaları reklam görsellerini hazırlarken saatin 10'u 10 geçe görüntüsünü kullanır.Buradan yola çıkılarak bu fikir ITO meclisinde kabul edildi ve bu zaman diliminde ilk kez Türkiye'de Dünya Saatçiler Günü kutlandı." Saat ve Gözlükçülük Komitesi Başkanı Mahmut Arıkan da "Bu anlamlı gün, sadece saat ustalarına değil;zamanı yöneten ,tasarlayan ve işleyen tüm sektör temsilcilerine zamanı günümüze taşıyanlara adanmıştır”dedi.

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        #saat fuarı
        #çağrı gündoğdu
        #haberler
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