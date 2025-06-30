Saatlere ayar verecek uluslararası fuar İstanbul'da düzenlenecek

10 Ekim Dünya Saatçilik Günü 10:10 mottosuyla Türkiye'den ilan edilerek takvimlere eklendi. İlk olumlu tepki dev saat markalarının merkezi İsviçre'den geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Çağrı Gündoğdu'nun girişimleriyle takvime eklenen Dünya Saatçilik Günü ile bir zamanlar olduğu gibi saatlerin yeniden dünyanın merkezi Istanbul'dan ayarlanması hedefleniyor. Bu tarihi adım, hem kültürel mirasa sahip çıkma hem de Türkiye'nin uluslararası arenadaki prestijini daha da artırması açısından büyük önem taşıyor.

SAATLERE AYAR VERECEK ULUSLARARASI FUAR İSTANBUL'DA

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Bu girişimin sadece bir gün belirlemekle kalmadığını aynı zamanda İstanbul'da büyük bir fuar düzenlemeye hazırlandıklarını ifade eden Gündoğdu, "Bu fuar, uluslararası saat markaları, koleksiyonerler ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek, İstanbul'u zamanın ritmini belirleyen bir buluşma noktası yapacak. Türk saatçiliğinin köklü tarihini ve modern potansiyelini sergileyecek olan bu etkinlik, uluslararası işbirlikleri ve yatırım fırsatlarına da sahne olacak. Türkiye, bu özel gün vesilesiyle saat üretiminde ve tasarımında küresel bir oyuncu olma hedefine bir adım daha yaklaşırken, genç yeteneklerin sektöre kazandırılması ve inovatif projelere destek verilmesi de öncelikler arasında yer alacak" diye konuştu.