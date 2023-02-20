ŞABAN AYI İBADETLERİ NELERDİR, HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç ayların ikincisi şaban ayıdır. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor.