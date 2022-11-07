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Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, Fixfest ile devam etti

Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği “Yarının Farkında” projesi kapsamında düzenlenen Fixfest ile devam etti. 15-30 yaş arası bin 500 gence ulaşmayı hedefleyen projenin amacı, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre bilinci, atık ve e-atık konularında farkındalık oluşturarak, toplumsal fayda sağlamak

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, Fixfest ile devam etti
HABERTURK.COM

Avrupalı bir insan 80 yıllık yaşamı boyunca ne kadar elektronik atık üretir? Uzmanların hesaplarına göre bu sorunun yanıtı tam 1.2 ton atık elektronik ve elektrikli eşya atığı. Sabancı Topluluğu bu soruna dikkat çekmek için “Yarının Farkında” projesini hayata geçirdi.

‘YARININ FARKINDA’

Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği “Yarının Farkında” projesi kapsamında düzenlenen Fixfest ile devam etti. Teknosa, Habitat Derneği ve D-Cube ortaklığında Yarının Farkında eğitim projesi ile döngüsel ekonomi odağında sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre bilinci, atık ve e-atık konularında bireylerin farkındalıklarının arttırılması ve toplumsal fayda sağlanması amaçlıyor.

Fixfest, tüketicilerin yanlarında getirdikleri kulaklık benzeri basit ürünleri tamir ettirebildiği ve ömrünü tamamlayan ürünleri nasıl değerlendirebileceklerini öğrendikleri döngüsel bir festival. Projenin amacı, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre bilinci, atık ve e-atık konularında farkındalık oluşturarak, toplumsal fayda sağlamak.

BOZUK CİHAZLAR TAMİR EDİLDİ

15-30 yaş arası bin 500 gence ulaşmayı hedefleyen Fixfest’e ilgi büyüktü. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen çeşitli atölye çalışmalarında geri dönüşümün önemi vurgulandı, bozuk cihazlar tamir edildi, kullanılamayacak durumda olanlar ise sanat eserine dönüştürüldü.


Etkinliğin ev sahibi Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, döngüsel ekonominin önemine dikkat çekti. Sezgin ''Dünyanın en önemli sorunlarından biri de elektronik atık sorunu, biz özellikle 15-30 yaş arası gençlere bu konuda farkındalık yaratmak atölye çalışmaları ve sohbetler yapmak üzere yarının farkında projesine başladık. 30 Ekim Pazar günü ilkini Ankara Gençlik parkında yaptık. Habitat ve ve DCube’la işbirliği halindeyiz'' dedi.

'ATIK KUTULARINA BIRAKIN'

Sezgin gençlere de çağrı yaptı: ''Evlerinde kullanmadıkları elektronik atıkları bunlar kablo şarj bile olabilir, bunları Teknosa mağazalarımızdaki atık kutularına bırakmalarını rica ediyoruz.''

'ÖZÜR DİLİYORUZ'

Etkinliğe katılan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, gençlere seslendi, kendi kuşağı adına onlardan özür diledi. Alper ''Özür diliyoruz sizlerden, maalesef özür diliyoruz bizim jenerasyonumuz bu dünya kaynaklarını çok hızlı tüketti. Ve size soluduğumuz hava dahil zor bir dünya bırakıyoruz. İşte bütün amacımız bu zamana kadar yarattığımız bu hasarı en azından geri çevirebilmek en azından bu gidişi yavaşlatabilmek ve tersine çevirebilmek ki sizler ve sizlerin çocukları çok daha iyi bir gelecek çok daha bir ülke ve çok daha iyi bir dünyada yaşayın diyoruz. Lütfen evlerinizde tükettiğiniz pet şişeden kağıt ambalaja telefona elektronik atığa her birisinin aslında aldığınız para kadar kıymetli bir değer olduğunu unutmayın onu atmadan önce bir düşünün ben bununla ne yapabilirim ya da ne yapılmasını tekrar sağlayabilirim? Ve birbirimize anlata anlata birbirimizi bilinçlendire bilinçlendire tamamen döngüsel ekonomiye tamamen sürdürülebilir dünyaya doğru gitmemiz lazım arkadaşlar.'' diye konuştu.

Alper, konuşmasının ardından atölye ve standları gezdi. Elektronik atıklardan yapılan ve Anadolu’nun verimli topraklarını temsil eden toprak ana heykeline de katkıda bulundu.

'SEFERBERLİK DALGA DALGA BÜYÜYOR'

Alper ''Bugün Türkiye’nin Teknosa’nın organize ettiği Fixfest’teyiz, çok önemli 2 aktivite var, bir tanesi elektronik atıkların geri dönüşümü için alternatif yöntemler. Burada sanatçılar var, tamir ederek tekrar geri dönüşümü sağlayan iş ortaklarımız var. Üniversitelerden liselerden meslek teknik liselerinden arkadaşlarımız buraya getirip, onlarda bu döngüsel ekonomi kapsamında geri dönüşüm farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Teknosa'nın esas özel projesi 16 yıldır desteklediğimiz kullanmadığımız cep telefonlarını toplayıp onları tamir edip şiddet gören kadınlara ses oluyoruz. Şiddet gören kadınlara bir iletişim fırsatı yaratıyoruz. Bu da buradaki yürüttüğümüz ikinci büyük proje bunu iş ortağımız Habitat da birlikte onların ofisinde yapıyor olmak gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği dalga dalga büyüyor. Burada yüzlerce genç biz de Sabancı Gönüllüsü olabilir miyiz diye bize müracaat etti. Bu, hareketimizin ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor. Cumhuriyet için yorulmak olmaz diyoruz'' dedi.

Atölye çalışmalarına katılan Sabancı Holding yöneticileri, teknolojik atıklardan bir de tablo yaptı. Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise etkinlikte kendi projelerini tanıttı. Sanatçı Sare Kural da eserleriyle, geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmayı hedefledi.

10 KASIM'DA ATATÜRK'E ARMAĞAN EDİLECEK

Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, Fixfest’in de içinde olduğu 32 sosyal proje ile bir yandan Türkiye'nin toplumsal kalkınmasına destek verirken bir yandan da ülkemizde gönüllülük konusunda önemli bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

41 ilde 15 bini aşkın gönüllünün katılımıyla vücut bulan seferberlik kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalar, 10 Kasım’da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e armağan edilecek.

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