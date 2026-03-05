Sabancı Holding'ten 1.6 trilyon lira gelir

Canlı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:21
        Sabancı Holding, 2025 yılına ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı.

        Sabancı Holding’in kombine satış geliri 2025’te 1 trilyon 624 milyar TL (holding temettü geliri hariç) olurken, net kârı ise 3,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Devam eden yatırımlara rağmen bilanço kalitesini güçlendirmeyi sürdüren Sabancı Holding’de, son çeyrekte 1,7x olarak açıklanan net borç/FAVÖK 1,6x’e gerileyerek bir kez daha politika eşiği olarak belirlenen 2x’in altında gerçekleşti.

        “100 YILLIK KAZANIMLARIMIZI İKİNCİ YÜZYILIMIZA TAŞIYORUZ”

        2025 yılı finansal sonuçlarının, Sabancı Topluluğu’nun değişen makroekonomik koşullar karşısında sergilediği operasyonel dayanıklılığı ve disiplinli yönetim anlayışını ortaya koyduğunu ifade eden Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, “Şirketlerin esneklik ve adaptasyon yeteneklerinin çok ciddi şekilde sınandığı bir dönemdeyiz. Küresel ölçekte süregelen belirsizlik içerisinde iki önceliğimiz var: Şirketlerimizin bugününü doğru şekilde yönetmek ve portföyümüzü daha dirençli bir hale getirip geleceğe hazırlamak. Bu kapsamda stratejik adımlarımızı atarken, bir yandan da bilanço kalitemizi ve nakit yaratma gücümüzü artırmaya odaklanıyoruz. Açıkladığımız finansal sonuçlar da bu yaklaşımın çok net bir göstergesi. Kaynaklarını doğru alanlara yönlendiren, operasyonel verimliliği artıran, tüm iş kollarında daha yalın ve etkin bir maliyet yapısı oluşturan bir Topluluk olarak, 100 yıllık kazanımlarımızı ikinci yüzyılımıza taşıyoruz” dedi.

        “SON 5 YILDA YAPTIĞIMIZ 6,5 MİLYAR DOLAR YATIRIMIN YÜZDE 87’Sİ TÜRKİYE’YE”

        Sabancı’nın bu dönemde yatırımlarına da kararlılıkla devam ettiğini belirten Kıvanç Zaimler, “2025 yılında Topluluk olarak gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım miktarı 1,9 milyar dolar seviyesine ulaşırken, son 5 yıllık yatırım büyüklüğümüz de 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021-2025 dönemini kapsayan yatırımlarımızın yüzde 87’sini ülkemiz için seferber ettik” ifadelerini kullandık.

        “YURT İÇİ VE YURT DIŞI TOPLAM ENERJİ ÜRETİM KAPASİTESİ İLK KEZ 5 GW’I AŞTI”

        2025 yılında Sabancı’nın stratejik öncelikleriyle uyumlu ve ölçülebilir ilerlemeler kaydettiklerinin altını çizen Kıvanç Zaimler, Topluluk şirketlerinin performansıyla ilgili şunları söyledi:

        “Enerjisa Üretim tarafında YEKA rüzgâr ihaleleriyle proje portföyümüze eklenen ilave kapasitelerle birlikte kurulu gücümüzü 4.5 GW seviyesine taşırken, rüzgâr kapasitemiz 1 GW’ı aştı. Diğer yandan, YEKA-2 yatırımlarımızın toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 90’ını, son 2,5 yılda ağırlıklı olarak yurt dışından sağlanan yaklaşık 1,5 milyar ABD doları tutarındaki finansmanla karşılayarak güçlü bir sermaye verimliliği ortaya koyduk.

        Uluslararası ölçekte, Sabancı Renewables’ın ABD’deki portföyü 790 MW seviyesine ulaşırken, bugüne kadar Sabancı İklim Teknolojileri’ne konan sermaye taahhüdü 362 milyon dolar oldu.

        Tüm bu yatırımlarla birlikte, Sabancı’nın yurt içi ve yurt dışı toplam enerji üretim kapasitesi 2025’te ilk defa 5 GW seviyesini aştı.

        Elektrik dağıtım iş kolumuzda ise Enerjisa Enerji, altyapı modernizasyonu, dijitalleşme ve kalite odaklı yatırımlarıyla hedeflerine kararlılıkla devam ederken; Türkiye’de 2026-2030 dönemi için tanımlanan yeni düzenleyici çerçeve, şebeke modernizasyonuna yönelik uzun vadeli yatırımlar için öngörülebilir bir yapı sunuyor.

        Çimento şirketinden yapı malzemeleri şirketine dönüşümünü başarıyla sürdüren Çimsa, ABD’deki gri çimento öğütme tesisi yatırımını devreye aldı. Böylece ABD’de pazar etkinliğini artırırken hem beyaz hem gri çimentoda yerel oyuncu konumunu güçlendirdi. Öte yandan Çimsa tarafından 2024 sonunda İrlanda’da satın alınan yapı malzemeleri oyuncusu Mannok’un Çimsa bünyesine entegrasyonu başarıyla sağlandı.

        Akçansa mevcut kapasitesi ve coğrafi konumunun sağladığı avantajı kullanarak değişen piyasa koşullarında iç pazar ve ihracat hacimlerini esnek şekilde yönetmeyi sürdürdü.

        Malzeme Teknolojileri çatısı altında yeniden konumlandırılan ve böylece stratejik odaklanmasını güçlendiren Brisa, satış karmasındaki üst segment ürünlerin payını artırmayı ve pazar liderliğini korumaya devam etti.

        Akbank, 2025 yılında Türkiye ekonomisine sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 921 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 467 milyar TL seviyesine çıkardı.

        Zorlu operasyonel koşullara ve yaşanan doğal afete rağmen, Kordsa sağladığı uzun vadeli finansman sayesinde bilançosunu güçlendirdi.

        Son yıllarda gerçekleştirdiği önemli stratejik hamlelerle, bir otobüs üreticisinden mobilite oyuncusuna dönüşen Temsa, 2025 yılında ciro, ihracat ve üretimde yeni rekorlar kırarken, Avrupa’da ve Türkiye’de bugüne kadarki en yüksek otobüs satış adetlerine imza attı.

        Dijital Teknolojiler alanında faaliyet gösteren Bulutistan ise Avrupa ve Orta Asya’daki büyümesini sürdürerek, dayanıklı ve ölçeklenebilir bir dijital altyapı platformu oluşturma stratejimiz doğrultusunda bölgesel varlığını güçlendirdi.”

        “KURUMSALLAŞMA YOLCULUĞUMUZDA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI”

        2025 yılının, Sabancı Holding’in yönetim ve kurumsallaşma yolculuğunda da yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini sözlerine ekleyen Kıvanç Zaimler şöyle devam etti:

        “Sabancı Holding Yönetim Kurulu’ndaki değişiklikler akabinde hayata geçirdiğimiz yeni organizasyon modelimizle, kurumsal yönetişim alanındaki öncülüğümüzü pekiştirdik ve portföy odaklı yönetim anlayışımızı daha da güçlendirdik. Sermaye tahsisini stratejik önceliklerimizle hizalayan, ana iş kollarımızda ortak sorumluluğa dayalı bir liderlik yapısı oluşturduk. Tüm bu adımlar, Topluluğumuzun profesyonel iş kültürünü pekiştirirken, portföyümüzün değer yaratma kapasitesini de artıracaktır. Öte yandan, finansal başarılarımızı insan odaklı dönüşüm vizyonuyla pekiştirirken, bu çabalarımızın dünyanın önde gelen platformları tarafından da ödüllendirilmesi bizler için ayrı bir mutluluk. Forbes ve Statista iş birliğiyle hazırlanan ‘Dünyanın En İyi İşverenleri – 2025’ listesinde 51’inci sıraya yükselerek Türkiye’nin en iyi işvereni olurken, geçtiğimiz yıla göre 144 basamak birden yükselerek listedeki en büyük sıçramalardan birine imza attık. Aynı şekilde, TIME dergisinin ‘Dünyanın En İyi Şirketleri’ listesinde de üst üste ikinci kez en üst sıradaki Türk şirketi olmayı başardık. Tüm bu kazanımları değer ve amaç odaklı organizasyon vizyonumuzun önemli birer yansıması olarak görüyoruz.”

        2003 YILINDAN BU YANA KESİNTİSİZ KÂR PAYI DAĞITIMI YAPIYOR

        Öte yandan, 4 Mart 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Sabancı Holding, 2025 yılı faaliyet dönemine ait konsolide finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, 2.969.007.455,00 TL’lik nakit kâr payı (hisse başına brüt 1,41 lira) dağıtılması konusunda Genel Kurul’a teklifte bulunulacağını duyurdu. Söz konusu teklifin Genel Kurul’da kabul edilmesi durumunda Sabancı Holding 23 yıldır devam ettirdiği temettü geleneğini 24’üncü yıla taşımış olacak.

