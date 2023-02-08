Sabancı Holding'ten deprem bölgesine yardım kampanyası

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Türkiye çapında etki yaratan, 10 ilin ise çok büyük şekilde yıkım yaşamasına sebep olan 2 büyük depremin ardından iş dünyası seferberlik ilan etti. Sabancı Holding depremlerin açtığı yaraların sarılması için yardım kampanyası başlattı. İşte Sabancı Holding'in deprem için başlattığı yardım kampanyasının detayları...

SABANCI HOLDİNG'TEN YARDIM KAMPANYASI

Sabancı Holding, depremden etkilenen 10 ilde yaşayan yaklaşık 7 bin çalışanıyla irtibata için harekete geçti. Çalışanları, aileleri ve ihtiyaç sahibi bölge halkının yakın çevredeki 44 lokasyonuna yerleşmelerini sağladı. Bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye göndermeye başladı.

Topluluk şirketleri faaliyet gösterdikleri alanlardaki yardımların yanı sıra arama & kurtarma çalışmalarında yer alıyor, binlerce kişiye gıda temini ve dağıtımı yapıyor. Sabancı Gönüllüleri aynı zamanda bölgenin öncelikli ihtiyaçlarını gözeterek bağışlarda bulunuyor, hasar tespit çalışmalarında yer alıyor.

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