Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çulhacı: Türkiye yeni fırsatların merkezinde yer alabilir

Genel Kurul toplantısında, Holding’in 2025 faaliyet dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusu da karara bağlandı. Sabancı Holding’in 04 Mart 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde verilen kâr payı dağıtımı teklifi Genel Kurul’da kabul edildi.

Buna göre 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin dağıtılacak nakit kâr payı ödemesi 2.969.007.455,00 TL (hisse başına brüt 1,41 lira) olarak belirlenirken, nakit kâr payı ödemeleri de 01 Nisan 2026 tarihinden itibaren gerçekleşecek.

“UZUN VADELİ BAKIŞ AÇISIYLA YOLUMUZA GÜVENLE DEVAM EDİYORUZ”

Genel Kurul toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı şunları söyledi:

“Sabancı Topluluğu olarak bir asrı geride bıraktık. İkinci yüzyılımıza ise güçlü bir birikim ve net bir yön duygusuyla giriyoruz. Küresel ölçekte jeopolitik gerilimlerin arttığı, ekonomik kırılganlıkların derinleştiği ve belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu tablo, öngörülebilirliğin azaldığı, ancak doğru strateji ve disiplinle hareket eden kurumlar için önemli fırsatların da ortaya çıktığı bir zemini beraberinde getiriyor. Küresel dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde, ülkemizin de stratejik konumu, üretim gücü ve dinamik iş dünyasıyla yeni fırsatların merkezinde yer alabilecek güçlü bir potansiyel sunduğuna inanıyoruz. Sabancı Topluluğu olarak bu zemini doğru okuyarak; disiplinli sermaye yönetimi, dengeli portföy yapısı ve uzun vadeli bakış açısıyla yolumuza güvenle devam ediyoruz. Küresel ölçekte yaşanan tüm dalgalanmalara rağmen, güçlü finansal yapımız ve kurumsal yönetişim anlayışımız sayesinde faaliyetlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Güven, tevazu, ekip çalışması, iş birliği ve memleket aşkı; Sabancı’yı bugünlere taşıyan temel değerlerdir. Bu değerler, ikinci yüzyılda da sürdürülebilir başarımızın pusulası olmaya devam edecektir.”

6,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMIN YÜZDE 87’Sİ TÜRKİYE’YE

Genel Kurul’da Sabancı Holding’in 2025 yılı enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarıyla ilgili de bilgi verildi.

Buna göre, Sabancı Holding’in kombine satış geliri 2025’te 1 trilyon 624 milyar TL (holding temettü geliri hariç) olurken, net kârı ise 3,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Devam eden yatırımlara rağmen bilanço kalitesini güçlendirmeyi sürdüren Sabancı Holding’de net borç/FAVÖK 1,6x seviyesinde gerçekleşerek bir kez daha politika eşiği olarak belirlenen 2x’in altında gerçekleşti. Öte yandan, Sabancı Topluluğu’nun 2025 yılında gerçekleştirdiği toplam yatırım miktarı 1,9 milyar dolar seviyesine ulaşırken, son 5 yıllık yatırım büyüklüğü de 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, Türkiye’ye yapılan yatırımların genel yatırımlara oranı da yüzde 87 oldu.