1-1 berabere biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından hakem Ali Palabıyık ile ilgili tartışmalar sürüyor. Galatasaray cephesi VAR (Video Yardımcı Hakem) kayıtlarının açıklamasını isterken, MHK sessizliğini bozma kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak basın toplantısının saat 15.00'te başlayacağı belirtildi.