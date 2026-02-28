Sacha Boey: Oyuncu olarak kendimi geliştirdim
Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, 3-1 mağlup ettikleri Alanyaspor karşılaşmasının ardından kendi performansıyla ilgili, "Oyuncu olarak kendimi geliştirdim" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Sacha Boey, kendi performansını değerlendirdi.
"OYUNCU OLARAK KENDİMİ GELİŞTİRDİM"
Mücadeleyi değerlendiren Boey, "İyi bir maç geçirdik. İyi bir iş çıkardık ve 3 puanı aldık. Oyuncu olarak kendimi geliştirdim, kendimi Galatasaray'ın hizmetine adayacağım ve daha da başarılı olacağım." ifadelerini kullandı.
