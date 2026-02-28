Sacha Boey: Oyuncu olarak kendimi geliştirdim

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Sacha Boey, kendi performansını değerlendirdi.

"OYUNCU OLARAK KENDİMİ GELİŞTİRDİM"

Mücadeleyi değerlendiren Boey, "İyi bir maç geçirdik. İyi bir iş çıkardık ve 3 puanı aldık. Oyuncu olarak kendimi geliştirdim, kendimi Galatasaray'ın hizmetine adayacağım ve daha da başarılı olacağım." ifadelerini kullandı.