Süper Lig’de bu pazar Konyaspor’u evinde ağırlayacak olan Galatasaray, 3 puanla girdiği Milli aranın ardından çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Rize deplasmanında 10 kişi kaldıktan sonra gelen 90+11’de gelen golle sahadan 3-2 galip ayrılan Cimbom, 5 puan gerisinde olduğu lider Fenerbahçe’nin Trabzon’a konuk olacağı haftada farkı kapatmak istiyor. Konya maçının ardından Rusya’ya giderek UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Lokomotiv Moskova’yla karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, ayağının tozuyla da Beşiktaş derbisine çıkacak. Vodafone Park’a konuk olacak takımını ard arda çıkılacak zorlu maçlara hazırlayan teknik direktör Fatih Terim de kadro planlamasını kafasında oluşturmaya başladı.

Milli arada Tuzlaspor ve İstanbulspor’la 2 hazırlık maçları yapan Galatasaray’ın kalesinde 6 gol görmesi, İmparator’un savunmaya tedbir alması gerektiğini gösterdi. Konyaspor maçıyla birlikte 8 maçlık cezasını tamamlayacak olan Marcao’yu Nelsson’la birlikte Avrupa maçlarında oynatıp yüksek verim alan deneyimli teknik adamın, Moskova ve Beşiktaş deplasmanlarında da bu ikiliye güvendiği ifade edildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey’un ise Konyaspor maçında riske edilmeyerek Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş derbisine saklanacağı öğrenildi.

4-3 kazanılan Tuzlaspor maçında ve 3-3 sona eren İstanbulspor maçlarında Terim’in ilk 11’de görevlendirdiği Mbaye Diagne, hocasının gözüne girdi. 2 maçta kaydettiği 3 golün yanı sıra diri görüntüsüyle formasını geri isteyen Senegalli golcünün, Konyaspor maçına da ilk 11 başlayacağı bildirildi.

Milli Takım’dan yorgun döneceğini düşündüğü Halil Dervişoğlu’nu yedek kuvvet olarak tutmayı planlayan Terim’in, Moskova ve Beşiktaş deplasmanlarında Halil’i görevlendirmesi bekleniyor. Ancak Konya önünde Diagne’nin performansı Cimbom’un sonraki iki zorlu mücadelede forvetini belirleyecek.