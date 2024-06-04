Yaz aylarında denize ve havuza girmek hem eğlenceli hem de serinletici olabilir ancak bu aktiviteler saçlar için zararlıdır. Tuzlu su, klor ve güneşin etkisiyle saçlar kuruyabilir, yıpranabilir ve matlaşabilir. Saçların doğal dengesini koruyabilmek için neler yapılabileceğini haberimizde sizin için derledik. İşte, deniz ve havuz sonrası saçtaki olumsuz etkilerden kurtulmak için etkili yöntemler...