Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sadettin Saran, futbol takımıyla iftarda buluştu! - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran, futbol takımıyla iftarda buluştu!

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla iftarda buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 23:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saran, futbol takımıyla iftarda buluştu!

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla iftarda bir araya geldi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen iftar organizasyonuna Saran'ın yanı sıra kulübün ve Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, idari heyet ile futbolcular katıldı.

        Saran ile kulüp yöneticileri, iftar öncesi futbolcularla kısa sohbetler yaptı.

        İftar yemeğinin ardından Saran tarafından teknik heyet ve futbolculara Fenerium'dan çeşitli hediyeler verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MB'nin Mart ayı faiz kararı ne olur? ABD / İsrail - İran Savaşı enflasyonu ve faizi nasıl etkiler?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 12 Mart Perşembe yani yarın faiz kararını açıklayacak. Tüm dünyanın gözü ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa çevrilmişken, bu durum ekonomiyi nasıl etkiler? Savaş, petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Petrol fiyatları enflasyonu nasıl etkiler...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın