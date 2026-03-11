Sadettin Saran, futbol takımıyla iftarda buluştu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 12 Mart Perşembe yani yarın faiz kararını açıklayacak. Tüm dünyanın gözü ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa çevrilmişken, bu durum ekonomiyi nasıl etkiler? Savaş, petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Petrol fiyatları enflasyonu nasıl etkiler... Daha Fazla Göster

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 12 Mart Perşembe yani yarın faiz kararını açıklayacak. Tüm dünyanın gözü ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa çevrilmişken, bu durum ekonomiyi nasıl etkiler? Savaş, petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Petrol fiyatları enflasyonu nasıl etkiler? Tüm bunların yanında Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Ekonomi Yazarı Rahim Ak değerlendirdi. Daha Az Göster