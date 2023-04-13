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Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Temizlik ve güvenlik görevlisi, hasta karşılama personeli, marangoz gibi farklı branşlara yapılacak alımın başvuruları 22-27 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, Nisan ayında Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar aynı gün ilan edilecek. İşte İŞKUR 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri...

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  • SAĞLIK BAKANLIĞI 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. 10 bin 900 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 22 Mart ile 27 Mart günleri arasında gerçekleştirildi. Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı kadrolardan alım yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Nisan ayının son haftasında Ankara'da çekilecek. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden ilan edilecek. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi...
  • SAĞLIK BAKANLIĞI 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR SONA ERDİ!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi. İşçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.

     

    İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Bakan Koca, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden tamamlandı.

    Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

    Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyrukluadaylar tercih yapamayacaktır.)

    2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

    3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve dahasonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

    4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıylasahip olmak.

    5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmayahak kazanan adaylardan istenecektir).

    6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahipolmak.

    7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğincearşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

    8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlarailave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    4 bin 958 temizlik görevlisi

    3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

    747 klinik destek elemanı (hastane)

    520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

    279 elektrikçi

    195 inşaat boyacısı

    130 marangoz

    277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

    258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

    150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı
  • SAĞLIK BAKANLIĞI 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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