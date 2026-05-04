        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 sağlık personeli istihdam edileceğini açıkladı. Alımların acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve hastaneler başta olmak üzere farklı birimlerde yapılması planlanıyor. Bu kapsamlı istihdamın, sağlık alanındaki personel açığını azaltması ve hizmet kalitesini yükseltmesi hedeflenirken, adaylar başvuru takvimi ile kadro ve branş dağılımına ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 17:51 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Alım kapsamında hastaneler, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri gibi farklı birimlerde görevlendirme şeklinde gerçekleştirileceği belirtildi. Personel ihtiyacını karşılaması ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırması beklenen alım sürecinde, başvuru tarihleri ile kadro ve branş dağılımına ilişkin detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda “Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, branş ve kadro dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde...

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMINDA SON DURUM

        Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek.

        İstihdam doğrultusunda acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ile yataklı tedavi kurumlarında görev yapmak üzere personeller kadrolara alınacak.

        Alımlar ile birlikte, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve saha ile hastane hizmetlerinde personel ihtiyacını karşılamak hedefleniyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        2025 yılında başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak. Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşiyor.

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
