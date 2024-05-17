Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman, nereden yapılır?
Sağlık Bakanlığı kontenjan ve kadro sayıları geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte merak edilen güncel bilgiler...
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler tarafından personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor. İşte "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının yanıtları...
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!
Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
Başvuru sürecinin ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzunda son başvuru tarihi, adayların yerine getirmesi gereken özel-genel şartlar, eğitim, yaş ve sınav gibi kriterler yer alacak.
Geçtiğimiz yıl personel alımı başvuru süreci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığıyla yapıldı. Adaylar AİS üzerinde müracaatlarını tamamladı. Bu yılda sürecin ÖSYM tarafından yürütülmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI BEKLENİYOR
Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, yayınlanan kılavuz ile belli olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında, aynı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları şartı aranmıştı.
Benzer şekilde geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda yer alan kılavuzda " Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır" ifadeleri yer aldı.
Sağlık Bakanlığı personel alımlarında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılıyor.