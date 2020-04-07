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Araç kiralama şirketi Garenta, günlük araç kiralama operasyonunu gerçekleştirdiği Garenta DAY markası altında faaliyet gösteren tüm şubelerinin katılımıyla sağlık çalışanlarına özel olarak yüzde 60 indirim uygulayacağını açıkladı.

30 Nisan tarihine kadar geçerli olan indirimden yararlanmak isteyenlerin, sağlık çalışanı olduklarına dair belgelerini araç kiralamak istedikleri Garenta DAY şubelerine ibraz etmeleri yeterli olacağı kaydedildi.

COVID-19 ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde kiralamadan dönen her aracı temizleyip bakteri ve virüslere karşı antiseptik ürünlerle, en çok temas edilen alanları dezenfekte ettiğini açıklayan şirket, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak amacıyla araçlarında uyguladığı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine ek olarak, şubelerinde de nano gümüş teknolojisiyle dezenfeksiyon işlemleri uyguladığı bildirdi.

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