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Sağlık çalışanlarına yüzde 60 indirimli kiralık araç

Araç kiralama markası Garenta, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik bir uygulama başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının Garenta DAY’den yapacağı günlük araç kiralama işlemlerinde yüzde 60 indirim uygulanacak

Garenta
HABERTURK.COM

Araç kiralama şirketi Garenta, günlük araç kiralama operasyonunu gerçekleştirdiği Garenta DAY markası altında faaliyet gösteren tüm şubelerinin katılımıyla sağlık çalışanlarına özel olarak yüzde 60 indirim uygulayacağını açıkladı.

30 Nisan tarihine kadar geçerli olan indirimden yararlanmak isteyenlerin, sağlık çalışanı olduklarına dair belgelerini araç kiralamak istedikleri Garenta DAY şubelerine ibraz etmeleri yeterli olacağı kaydedildi.

COVID-19 ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde kiralamadan dönen her aracı temizleyip bakteri ve virüslere karşı antiseptik ürünlerle, en çok temas edilen alanları dezenfekte ettiğini açıklayan şirket, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak amacıyla araçlarında uyguladığı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine ek olarak, şubelerinde de nano gümüş teknolojisiyle dezenfeksiyon işlemleri uyguladığı bildirdi.

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