Cildin hassasiyeti ve ne kadar sebum ürettiği, kişinin cilt tipini belirleyecektir.Kişiler, yüzlerini yıkadıktan sonra nasıl göründüğünü ve hissettirdiğini gözlemleyerek cilt tipini bulabilir.

CİLT TİPLERİ NELERDİR?

1. KURU CİLT

Kuru cilt, diğer adıyla kseroz veya kseroderm, nem eksikliği ve nemi tutma yeteneğinden yoksundur. Epidermis veya cildin en üst tabakası, cildinizi korumak ve nemlendirmek için suyu tutmak üzere tasarlanmıştır. Kuru cildiniz varsa, bu cilt bariyeri nemini çok çabuk kaybeder ve cildin nem ve su eksikliğine neden olur. Kuru cilde sahip kişilerde pürüzlü, gergin, pullu veya kaşıntılı cilt görülür. Rosacea, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları da aşırı kuru cilde neden olabilir.

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2. YAĞLI CİLT

Yağlı cilt, gözeneklerinizdeki yağ bezleri tarafından üretilen ve cildi korumaya yardımcı olan aşırı sebum üretir. Yağlı cildiniz varsa, cildiniz genellikle parlak veya yağlı görünür. Yağlı cilt tipleri ayrıca akneye daha yatkındır çünkü aşırı sebum gözenekleri tıkayabilir. Yağlı cildiniz varsa muhtemelen parlama, sivilceler, siyah noktalar ve beyaz noktalarla mücadele ediyorsunuzdur.

3. HASSAS CİLT

Hassas cilt, özellikle ürünlerle temas ettikten sonra kaşınan, acıyan veya yanan cilde neden olan bozulmuş bir cilt bariyerine sahiptir. Bu cilt tipi tam olarak anlaşılmamıştır, ancak muhtemelen cildi tahriş eden belirli iklimler, ürünler veya altta yatan koşullar nedeniyle oluşur. Hassas bir cildiniz varsa, bir cilt reaksiyonundan sonra kızarıklık, şişme, soyulan cilt ve sert cilt lekeleriyle başa çıkabilirsiniz.

4. NORMAL CİLT

Normal cilt dengeli yağ ve nem oranına sahiptir, bu nedenle kuru veya yağlı hissetmez. Normal bir cilt tipiniz varsa, genellikle akne patlamaları veya ürün hassasiyetiyle uğraşmazsınız. Esasen, cildiniz nem ve yağ üretiminin mükemmel dengesine sahiptir. Temiz, pürüzsüz ve nemli bir cildiniz varsa muhtemelen normal cildiniz vardır.

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5. KARMA CİLT

Karma cilt hem yağlı hem de kurudur. Karma cildiniz varsa, cildinizin bazı bölgeleri çok hızlı nem kaybeder ve kurur. Aynı zamanda, diğer bölgeler aşırı sebum üretir ve yağlı hissedilir. Tipik olarak, yağlı cilt T bölgesinde (alın, burun ve çene) ve kuru cilt yanaklardadır. Sonuç olarak, karma cilde sahip kişilerin yanaklarında gergin, pürüzlü ve pullu cilt olabilir. Ayrıca alın, burun ve çenede parlak ve yağlı ciltleri vardır.

CİLT TİPİ NASIL ANLAŞILIR? Hangi cilt tipine sahip olduğunu bilmek, cilt bakımının sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılabilmesini sağlar. Siz de evde cilt tipi analizi yaparak cilt tipinizi öğrenebilirsiniz. Cilt tipi öğrenme için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: - Yüzünüzü her cilt tipine uygun bir cilt temizleme ürünü ile yıkayın, - Ardından temiz bir havluyla cildinize bastırmadan yumuşak hareketlerle yüzünüzü kurulayın, - Yüzünüzü kuruladıktan hemen sonra cildinizin nasıl göründüğünü ve nasıl hissettiğinizi not edin, - Birkaç saat daha bekleyip yüzünüzdeki değişiklikleri not defterine kaydedin. 1. YAĞLI CİLT NASIL ANLAŞILIR? Yağlı cilt yıkama testi sonrası mat bir görünüme sahip olabilir. Ancak bir süre sonra ciltte parlak ve yağlı bir görünüm oluşur. Yüzünüzü mendille sildiğinizde mendilde yağ izlerini rahatça görebilirsiniz. Ciltteki yağlı görünümün sebebi, cilt hücrelerinin cildin ihtiyacından fazla sebum üretmesidir. Yağlı cilde sahip kişilerde cildin kırışıklık görünümü daha azdır ancak cilt gözenekleri geniştir. Cilt gözeneklerinin geniş olması, sivilce, akne ve siyah nokta oluşumuna zemin hazırlar. Yağlı bir cilde sahipseniz yağlı cilt bakımı rutininiz için ciltteki fazla yağı alan yüz temizleyicileri ve cildin nem dengesini sağlamak için yağsız nemlendiricileri tercih edebilirsiniz. REKLAM 2. KARMA CİLT NASIL ANLAŞILIR? Yıkama testi sonrası karma cilt, ilk aşamada normal görünebilir. Ancak birkaç saat içinde T bölgesi olarak adlandırılan alın, burun ve çene bölgesi yağlı bir görünüm kazanmaya başlar. Yanaklar ise kuru ya da normal görünür. Karma cilt mevsim koşullarından, stres ya da hormon dengesizliğinden çabuk etkilenir. Yüzün etkili bir şekilde temizlenmesi ve doğru cilt bakım ürünlerinin kullanılması oldukça önemlidir. 3. KURU CİLT NASIL ANLAŞILIR? Yıkama testi sonrası kuru cilt dokusuna sahip kişiler ciltlerinde gerginlik ve kuruluk hisseder. Ayrıca cilt mat ve pul pul bir görünüme sahip olabilir. Bunun en önemli nedeni kuru cilt dokusunda cilde nem kazandıran sebum miktarının az olmasıdır. Yıkama testi sonrasında ciltte kaşıntı hissi artar ve ince çizgiler daha görünür hale gelebilir. Eğer kuru cilde sahipseniz kuru cilt bakımı rutininize nem oranını yükselten yoğun nemlendiriciler ekleyebilirsiniz. Özellikle sıcak su ile duş almaktan ya da yüzünüzü sıcak su ile yıkamaktan kaçınabilirsiniz. Ayrıca alkolsüz cilt bakım ürünlerini tercih edebilirsiniz.