Akıllı telefon kullanıcılarını bağış motivasyonuyla sağlıklı yaşama yönlendiren mobil uygulama Help Steps, 180 ülkede 1 milyon kullanıcıya ulaştı. 2020 Ocak ayında iOS ve Android platformları için sunulan Help Steps’in Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gözde Venedik, “İlk etapta, ‘adım at, para kazan’ kurgusu üzerine düşünürken, projeyi bir sosyal girişime çevirdik ve tüm kurguyu adımlarla yardım üzerine inşa ettik. O günden bugüne 180 ülkeden yaklaşık 1 milyon kullanıcıya ulaşan Help Steps’de günde milyonlarca adım iyiliğe dönüşüyor” dedi.

Kullanıcıların ücretsiz olarak indirdiği Help Steps’in insanların adımlarını reklam, sponsorluk gibi gelirler ile bir değere dönüştürdüğünü belirten Venedik, “Uygulamanın içinde şu an için 28 farklı sivil toplum kuruluşu ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi önemli spor kulüpleri bulunuyor. Uygulama üzerinde atılan adımlar, KIZILAY, AHBAP, KAYD, TEMA, TEV, HAÇİKO, TEGV, TOG, UNICEF gibi sivil toplum kuruluşlarına bağış olarak aktarılabiliyor” diye konuştu.

Venedik, insanları daha çok yürümeye ve adım atmaya teşvik etmek için geliştirdikleri uygulamanın, pandemi sürecinde kullanıcıların dijital bir platform üzerinden hayatlarına hareket ve iyilik katmak için fırsat sunduğunu söyledi.

'PANDEMİ İLE BÜYÜDÜ'

Uygulamanın kapalı ortamlarda ve ev içinde de adım sayabildiğini ve bu doğrultuda pandemi ve karantina döneminde kullanıcılara yönelik ‘evde nasıl adım atarız?’ videoları hazırladıklarını aktaran Gözde Venedik, hedefleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Uygulama pandemiye rağmen beklediğimizden hızlı bir şekilde ve organik olarak büyüdü. Bu yıl sistemde çevrilen adımları ve iyiliği en az 3 katına çıkarmak için çalışıyoruz. 2021 yılı içerisinde uygulama içine farklı spor dalları eklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca çok yakında sisteme koşu ve bisiklet modülleri eklenecek. Bu yılki en büyük yatırımımız hem yerel hem global pazarda dijital pazarlama üzerine olacak. Türkiye dışında başka ülkelerde de yerel Help Steps’ler oluşturmak en büyük hayalimiz. Bu kapsamda Global Help Steps için ilk adımları attık. 2022 için hedeflerimiz arasında global bir marka yaratmak ve bu iyilik, sağlık hareketini dünya çapında sürdürülebilir kılmak var.”