Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiUygulamaSağlıklı yaşam uygulamasında atılan adımlar 28 STK’ya bağış oldu - Haberler
ABONE OL

Sağlıklı yaşam uygulamasında atılan adımlar 28 STK’ya bağış oldu

Kullanıcıları sivil toplum kuruluşlarına bağış yapma motivasyonuyla sağlıklı yaşama yönlendirmeye odaklanan yerli mobil uygulama Help Steps, 180 ülkede 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Uygulama, 28 farklı sivil toplum kuruluşunun yanısıra, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerini de bünyesine kattı.

Sağlıklı yaşam uygulamasında atılan adımlar 28 STK’ya bağış oldu - Haberler
HABERTURK.COM

Akıllı telefon kullanıcılarını bağış motivasyonuyla sağlıklı yaşama yönlendiren mobil uygulama Help Steps, 180 ülkede 1 milyon kullanıcıya ulaştı. 2020 Ocak ayında iOS ve Android platformları için sunulan Help Steps’in Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gözde Venedik, “İlk etapta, ‘adım at, para kazan’ kurgusu üzerine düşünürken, projeyi bir sosyal girişime çevirdik ve tüm kurguyu adımlarla yardım üzerine inşa ettik. O günden bugüne 180 ülkeden yaklaşık 1 milyon kullanıcıya ulaşan Help Steps’de günde milyonlarca adım iyiliğe dönüşüyor” dedi.

Kullanıcıların ücretsiz olarak indirdiği Help Steps’in insanların adımlarını reklam, sponsorluk gibi gelirler ile bir değere dönüştürdüğünü belirten Venedik, “Uygulamanın içinde şu an için 28 farklı sivil toplum kuruluşu ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi önemli spor kulüpleri bulunuyor. Uygulama üzerinde atılan adımlar, KIZILAY, AHBAP, KAYD, TEMA, TEV, HAÇİKO, TEGV, TOG, UNICEF gibi sivil toplum kuruluşlarına bağış olarak aktarılabiliyor” diye konuştu.

Venedik, insanları daha çok yürümeye ve adım atmaya teşvik etmek için geliştirdikleri uygulamanın, pandemi sürecinde kullanıcıların dijital bir platform üzerinden hayatlarına hareket ve iyilik katmak için fırsat sunduğunu söyledi.

'PANDEMİ İLE BÜYÜDÜ'

Uygulamanın kapalı ortamlarda ve ev içinde de adım sayabildiğini ve bu doğrultuda pandemi ve karantina döneminde kullanıcılara yönelik ‘evde nasıl adım atarız?’ videoları hazırladıklarını aktaran Gözde Venedik, hedefleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Uygulama pandemiye rağmen beklediğimizden hızlı bir şekilde ve organik olarak büyüdü. Bu yıl sistemde çevrilen adımları ve iyiliği en az 3 katına çıkarmak için çalışıyoruz. 2021 yılı içerisinde uygulama içine farklı spor dalları eklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca çok yakında sisteme koşu ve bisiklet modülleri eklenecek. Bu yılki en büyük yatırımımız hem yerel hem global pazarda dijital pazarlama üzerine olacak. Türkiye dışında başka ülkelerde de yerel Help Steps’ler oluşturmak en büyük hayalimiz. Bu kapsamda Global Help Steps için ilk adımları attık. 2022 için hedeflerimiz arasında global bir marka yaratmak ve bu iyilik, sağlık hareketini dünya çapında sürdürülebilir kılmak var.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sosyal ağlarda troller ile nasıl mücadele edilir? Haberler
TEKNOLOJİ‘Troller’ ile nasıl mücadele edilir?
Pandemi uzaktan eğitim teknolojileri pazarını büyüttü - Haberler
TEKNOLOJİ'Eğitimde yeni normal hibrit olacak'
ABD Senatosu yerli teknolojiyi destekleme yasasını onayladı
TEKNOLOJİ250 milyar dolarlık teknoloji hamlesi
E3 ne zaman yapılacak? E3 2021 etkinlik takviminde neler var? 2021 E3 oyunları...
TEKNOLOJİE3 ne zaman yapılacak?
Google'dan rakip arama motorlarına Android izni
TEKNOLOJİGoogle'dan rakip arama motorlarına Android izni
Tatilde elektronik cihazlarınıza dikkat! Haberler
TEKNOLOJİTatilde cihazlarınıza dikkat!
iPhone Uygulama Takibi Şeffaflığı nedir? Nasıl kullanılır? Haberler
TEKNOLOJİTakip etsin mi? Yoksa etmesin mi?
WEB DEPREMİ: Son dakika: Dev siterler bir bir çkmeye başladı
TEKNOLOJİBirçok büyük web sitesi çöktü
iOS 15'in özellikleri neler? Son dakika: Apple duyurdu! Teknoloji haberleri
TEKNOLOJİİşte iOS 15'in yenilikleri
Akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı!
TEKNOLOJİPeynir ekmek gibi akıllı telefon satıldı