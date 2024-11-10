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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor: 0 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 0 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Giorgi Beridze'nin golüyle kazanan Kocaelispor, puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 57. dakikada Emircan Altıntaş'ın kırmızı kart görmesiyle birlikte maçı 10 kişi tamamlayan Sakaryaspor ise haftayı 13 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 21:13 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:13
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        Kocaelispor liderliğini sürdürdü!
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        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kazanan 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 34. dakikada Giorgi Beridze attı.

        Sakaryaspor'da top koşturan Emircan Altıntaş, 57. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Kocaelispor, puanını 25'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Sakaryaspor ise 13 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, evinde Bandırmaspor'u konuk edecek. Yeşil Siyahlılar, deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak.

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