Sakaryaspor: 1 - Esenler Erokspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Recep Niyaz ve Hamza Catakovic'in golleriyle 1-0'dan geri dönen Esenler Erokspor, puanını 70'e yükseltti. 56. dakikada Serkan Yavuz'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sakaryaspor ise haftayı 32 puanla 18. sırada tamamladı ve sezonun bitimine 3 hafta kala Nesine 2. Lig'e düştü. Yeşil Siyahlılar, bu sezon Hatayspor ve Adana Demirspor'un ardından 1. Lig'de küme düşen üçüncü takım oldu.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sakaryaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Esenler Erokspor oldu.
Konuk ekibe 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 49'da Recep Niyaz ve 80. dakikada Hamza Catakovic attı. Ev sahibinin tek golünü ise 16. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti.
Yeşil Siyahlılar'da forma giyen Burak Bekaroğlu, 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla beraber haftayı 32 puanla tamamlayan 18. sıradaki Sakaryaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala Nesine 2. Lig'e düşen üçüncü takım oldu. Üçüncü sırada yer alan Esenler Erokspor ise puanını 70'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Hatayspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.