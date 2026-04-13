Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Esenler Erokspor Sakaryaspor: 1 - Esenler Erokspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Sakaryaspor: 1 - Esenler Erokspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Recep Niyaz ve Hamza Catakovic'in golleriyle 1-0'dan geri dönen Esenler Erokspor, puanını 70'e yükseltti. 56. dakikada Serkan Yavuz'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sakaryaspor ise haftayı 32 puanla 18. sırada tamamladı ve sezonun bitimine 3 hafta kala Nesine 2. Lig'e düştü. Yeşil Siyahlılar, bu sezon Hatayspor ve Adana Demirspor'un ardından 1. Lig'de küme düşen üçüncü takım oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte 1. Lig'de küme düşen 3. takım!

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sakaryaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Esenler Erokspor oldu.

        Konuk ekibe 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 49'da Recep Niyaz ve 80. dakikada Hamza Catakovic attı. Ev sahibinin tek golünü ise 16. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti.

        Yeşil Siyahlılar'da forma giyen Burak Bekaroğlu, 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla beraber haftayı 32 puanla tamamlayan 18. sıradaki Sakaryaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala Nesine 2. Lig'e düşen üçüncü takım oldu. Üçüncü sırada yer alan Esenler Erokspor ise puanını 70'e çıkardı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Hatayspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burdur'daki diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş

        Burdur Devlet Hastanesi'ndeki 25 Mayıs'ta tedavi olan 33 kişinin rahatsızlandığı ve farklı hastanelere sevk edildikten sonra 2 kişinin öldüğü olay sonrası hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık tarafından 3 şüphelinin 'Taksirle Ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından yargılanmas...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
