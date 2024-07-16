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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor, Cebrail Karayel’i kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor, Cebrail Karayel’i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 22:00 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:00
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        Cebrail Karayel, resmen Sakaryaspor'da!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel’i renklerine bağladı.

        Sakaryaspor'da yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren yeşil-siyahlılar son olarak Cebrail Karayel ile anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı.

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