Sakaryaspor, Cebrail Karayel’i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı.
Giriş: 16.07.2024 - 22:00 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:00
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel’i renklerine bağladı.
Sakaryaspor'da yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren yeşil-siyahlılar son olarak Cebrail Karayel ile anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ