Bayburt Genç Osman Stadı'ndaki karşılaşma öncesi başkan Cumhur Genç ve yöneticiler soyunma odasına gitti. Burada içi para dolu çantayı odanın ortasına bıraktıran Genç, yaptığı konuşmada, sezonun ilk yarısının son maçına çıktıklarını hatırlattı.

Sezona kötü başladıklarını ancak daha sonra gösterilen azim, mücadele ve istekle tekrar hedefleri olan zirveye doğru yaklaştıklarını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"İnşallah bu maçı da alıp hedefe daha da yaklaşacağız. Üç maç için 9 puana prim sözü vermiştik. İki maçı aldınız, bu maçı alacağınızdan da şüphemiz yok. Buyurun arkadaşlar, söz verdiğimiz 500 bin lira annenizin ak sütü gibi hepinize helal olsun. Bu sene şampiyon olacağız. Buna inandığımız için kongrede liderin 15 puan gerisinde olan bir takıma sahip çıktık, aday olduk ve geldik. Dışarıda 200 taraftarımız var. Sakarya'dan gelmiş çocuklar. Dışarısı eksi derecede. Belki vücutları üşüyor, bedenleri donuyor ama kalpleri Sakaryaspor sevgisiyle sımsıcak. Bu çocuklar size inanıyor, onun için buraya geldiler. Biz size inanıyoruz onun için buradayız. Sakarya halkı, Sakarya şehri, herkes size inanıyor. Bu sene şampiyon olacağız. İnananlar asla kaybetmez. Allah yardımcımız olsun."

Soyunma odasındaki bu konuşmanın cep telefonuyla kaydedilip paylaşılması, sosyal medyada da ilgi gördü.

Maçı 2-0 kazanarak puanını 27'ye çıkaran ve 7. sıraya yerleşen Sakarya ekibi, 36 puana sahip lider Ankara Demirspor ile puan farkını da 9'a indirdi.