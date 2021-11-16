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Sakkari yarı finalde

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin altıncı gününde Yunan Maria Sakkari, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi

Sakkari yarı finalde
AA

Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan Chichen-Itza Grubu maçlarıyla devam edildi.

Teklerde 4 numaralı seribaşı Sakkari ile 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka karşı karşıya geldi. Bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ta yarı finale kalan Yunan tenisçi, rakibini 7-6, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek son dört sporcu arasına kaldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise 5 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ile 7 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa karşılaştı.

2020 Fransa Açık şampiyonu Swiatek, Badosa'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Grup maçlarının ardından turnuvada yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarın oynanacak yarı final maçlarında Paula Badosa ile Garbine Muguruza, Anett Kontaveit ile de Maria Sakkari karşı karşıya gelecek.

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