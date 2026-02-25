Sallai'nin babasından Liverpool ve transfer itirafı

"TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN SÖYLEDİKLERİNİ YAPMAK ZORUNDA"

Roland Sallai'nin fedakârlığına dikkat çeken Tibor Sallai, teknik direktörün taleplerini eksiksiz yerine getirdiğini söyledi:

"Bir baba olarak bunu yaşamak çok gurur verici. Ama oğlum da sevilmek için elinden geleni yapıyor. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın iyi performans gösteriyor. Bu seviyede artık seçim şansı yok. Profesyonel bir futbolcu olarak teknik direktörün söylediklerini yapmak zorunda. Hücum özellikleri olsa da sağ bek olarak da elinden geleni yapmalı. Juventus maçında bunu yakından gördüm."