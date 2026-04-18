Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Sami Uğurlu: Ligde kalacağımıza inanıyoruz

        Sami Uğurlu: Ligde kalacağımıza inanıyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, kalan 4 maçtan 2'sini kazanıp ligde kalacaklarını düşündüğünü söyledi.

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 00:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ligde kalacağımıza inanıyoruz"

        Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettikleri Konyaspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

        Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Etkili oyunculara sahip Konyaspor ile zor maç oynayacaklarını bilerek hazırlandıklarını anlatan Uğurlu, rakibe pozisyonlar verdiklerini ve istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

        "LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

        İkinci yarıya daha iyi başladıklarını ifade eden Uğurlu, şunları kaydetti:

        "10-15 dakika sonra kalemize geldikleri bir pas ile golü yedik. Akabinde oyuncu değişiklikleriyle oyunu önde oynamaya çalıştık. Pozisyonlar bulduk, içeride kalabalıktık aslında. Sonuçlandırmada bu problemleri yaşıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesiydi. 4 maç kaldı, bizim için çok kolay değil. Biz ligde kalacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Oyuncularımıza da güveniyoruz. Rakiplerimizden daha yukarıdayız. Bugün kazansaydık ligi bitirebilirdik. Bugün çok özel bir maçtı ve kazanmak istiyorduk. Taraftarımızdan ve şehrimizden özür diliyoruz. Önümüzde 4 maç var, 2'sini kazanıp ligde kalacağımızı düşünüyoruz."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
