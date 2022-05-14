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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen görkemli törenle aldı.

  • 01
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Trabzonspor, Medical Park'ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu.
  • 02
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Öncesinde taraftar tekneleri ile birlikte Akyazı'ya hareket eden Trabzonspor takımı, sonrasında üst açık otobğüle stada gitti.

     
  • 03
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Kutlama programı için dev boyutlarda bir sahne kuruldu. Kutlamalar için stadyum kapıları saat 16.00 itibarıyla açıldı.
  • 04
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Sanatçı performanslarının ardından program, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve sürprizli kolbastı ile devam etti.
  • 05
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Şampiyon futbolcular kendi seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu’ndan geçerek sahneye çıkmasıyla yaşandı. Bordo-mavili takımın yabancı oyuncuları ülkelerinin bayraklarıyla sahneye çıktı.
  • 06
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Teknik ekibin ardından Abdullah Avcı sahneye çıktı. Kulüp Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın ardından sahneye başkan Ahmet Ağaoğlu çıktı.

     
  • 07
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    "EZBER BOZDUK GERİSİ GELECEK"

    Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:
  • 08
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    "Bu çoğrafya çok uymayan bir söz söylemiştik. 3 sene sabredin 4 sene bu takımı ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Şimdi bu takımı ayakta alkışlayın.
  • 09
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Bu kulübün arkasındaki en büyük güç sizsiniz. Kendi yanlışlarımızı kendi hatalarımızın üstünü örtmek için ne başka takımlara ne başka kurumlara sataştık. Yanlışlar bizim hatalar bizimdi.
  • 10
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Sizlerden aldığımız güçlü bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Karakterimizle yanyana olduk ve bugün bu zaferi yaşıyoruz.
  • 11
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Dünyanın dört bir yanında bu kupayı kaldırmamızı bekleyen içlerindeki ateş hiç dinmeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum.
  • 12
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Bu şampiyonluk için küllerinden doğdular dediler. Küllerimizden doğmadık. Ezberi bozduk gerisi gelecek" ifadelerini kullandı.
  • 13
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından bordo-mavililer madalyalarını aldı. Ardından Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ve oyuncular şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı'nın ellerinden alarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
  • 14
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam etti. 
  • 15
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

    Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenen kutlamalar, dünden bugüne Trabzonspor'a emek vermiş pek çok değerli ismin katılımıyla şampiyonluk kutlaması sona erdi.
  • 16
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 17
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 18
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 19
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 20
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 21
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 22
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 23
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 24
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 25
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 26
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 27
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 28
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...
  • 29
    Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı! Görkemli tören...

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