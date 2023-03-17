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Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde gözler çeyrek final kura çekimine çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek kura çekimininde hem çeyrek final eşleşmeleri hem de olası yarı final eşleşmeleri belli olacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi ne zaman ve çeyrek finalde hangi takımlar var sorularının cevapları...

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  • Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde hangi takımlar var?

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. 5 ülkeden 8 takımın mücadele edeceği tura katılma başarısı gösteren takımları ve eşleşmelerin belli olacağı kura çekiminin ne zaman yapılacağına dair ayrıntıları bir araya getirdik...
  • Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde hangi takımlar var?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

    İTALYA (3): Inter, Milan, Napoli

    İNGİLTERE (2): Manchester City, Chelsea
  • Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde hangi takımlar var?

    ALMANYA (1): Bayern Münih

    İSPANYA (1): Real Madrid

    PORTEKİZ (1): Benfica
  • Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde hangi takımlar var?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi 17 Mart Cuma günü yapılacak.

    Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan 2023, ikinci maçlar ise 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak.

    Kura çekimi Exxen ve TV 8,5'tan ekranlara gelecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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