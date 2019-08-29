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Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı... Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi 19.OO'da Monaco'da başladı. Galatasaray kura çekiminde 4. torbada yer alıyor. 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Grup maçları 17-18 Eylül'de başlayacak ve 10-11 Aralık'ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi yapılıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da başlayan kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alıyor. Kura çekimi beIN Sports Haber'den yayınlanıyor.

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İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Paris Saint-Germain, Real Madrid

B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham

C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk

D GRUBU: Juventus, Atletico Madrid

E GRUBU: Liverpool, Napoli

F GRUBU: Barcelona, Dortmund

G GRUBU: Zenit, Benfica

H GRUBU: Chelsea, Ajax

TORBALAR

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. TORBA: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere),Barcelona (İspanya),Juventus (İtalya),Bayern Münih (Almanya),Paris Saint-Germain (Fransa),Zenit (Rusya)

2. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya),Borussia Dortmund (Almanya),Napoli (İtalya),Shakhtar Donetsk (Ukrayna),Tottenham Hotspur (İngiltere),Ajax (Hollanda),Benfica (Portekiz)

3. TORBA: Olympique Lyon (Fransa),Bayer Leverkusen (Almanya),Salzburg (Avusturya),Olympiakos (Yunanistan),Club Brugge (Belçika),Valencia (İspanya),Inter (İtalya),Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. TORBA: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya),Genk (Belçika),Leipzig (Almanya),Slavia Prag (Çekya),Kızılyıldız (Sırbistan),Atalanta (İtalya),Lille (Fransa)

İLK HAFTA MAÇLARI 17-18 EYLÜL'DE

"Devler Ligi"nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

PARA ÖDÜLLERİ

Gruplara katılım: 15.2 milyon Euro
Galibiyet: 2.7 milyon Euro
Beraberlik: 900 bin Euro
Son 16: 9.5 milyon Euro
Çeyrek final: 10.5 milyon Euro
Yarı final: 12 milyon Euro
Final: 15 milyon Euro
Şampiyon: 19 milyon Euro

Not: (Bu rakamlara yayın pazarlama havuzundan elde edilecek gelirler de eklenecek)

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