Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'in penaltı kararı gündem oldu: Leverkusen'den tepki!
Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayer Leverkusen-Arsenal maçında hakem Halil Umut Meler'in son dakikada verdiği penaltı kararı gündem oldu. Bayer Leverkusen cephesi, Türk hakeme büyük tepki gösterdi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Arsenal, Almanya'da kozlarını paylaştı. Zorlu müsabakayı Halil Umut Meler yönetti.
1-0 Bayer Leverkusen'in önde götürdüğü maçın son dakikasında Madueke sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği anda Grimaldo'nun hamlesi sonrası kendisini yerde buldu. Halil Umut Meler ise bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
Halil Umut Meler'in çaldığı penaltıyı 89. dakikada Havertz gole çevirdi ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Bayer Leverkusen cephesi maç sonunda Türk hakeme büyük tepki gösterdi.
HJULMAND'DAN TEPKİ
Karşılaşmanın ardından Bayer Leverkusen cephesinden hakem kararına sert tepki geldi. Alman ekibinin teknik direktörü Kasper Hjulmand, verilen penaltının hatalı olduğunu savundu.
Hjulmand maç sonu açıklamasında, "Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü. Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. Orada penaltı görmüyorum" ifadelerini kullandı.
Alman taraftarlar da 90 dakikanın ardından Hakem Halil Umut Meler'e tepkiliydi.