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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Salı akşamı saat 23.00'te başlayacak maçlarda Arda Güler'li Real Madrid, Alman ekibi RB Leipzig'e konuk olacak. Son şampiyon Manchester City ise Kopenhag deplasmanında avantaj arayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:12 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:12
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        Devler Ligi'nde son 16 turu başlıyor
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 13 Şubat Salı (yarın) oynanacak maçlarla başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

        Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

        Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

        13 Şubat Salı:

        Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

        Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)

        14 Şubat Çarşamba:

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        Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

        Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

        20 Şubat Salı:

        Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

        PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

        21 Şubat Çarşamba:

        Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

        Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

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