Şampiyonlar Ligi için nefesler tutuldu! Grup maçları bu hafta sona erecek. Bu akşam da oldukça kritik maçlar futbolseverlerle buluşacak. Son hafta Şampiyonlar Ligi maçları ve puan durumu haberimizde.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU - 10 ARALIK
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL DEVAM EDER?
Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sırada bulunan Brugge’ün ise 3 puanı var. Cimbom’un Avrupa Ligi’ne gitmesi için Paris Saint-Germain’i deplasmanda yenip, Club Brugge’ün de sahasında Real Madrid’e puan kaybetmesi gerekecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
10 Aralık 20.55 Salzburg - Liverpool
10 Aralık 20.55 Napoli - Genk
10 Aralık 23.00 Chelsea - Lille
10 Aralık 23.00 Borussia Dortmund - Slavia Prag
10 Aralık 23.00 Lyon - RB Leipzig
10 Aralık 23.00 Benfica - Zenit
10 Aralık 23.00 Ajax - Valencia
10 Aralık 23.00 Inter - Barcelona
11 Aralık 20.55 Şahtar Donetsk - Atalanta
11 Aralık 20:55 Dinamo Zagreb - Manchester City
11 Aralık 23.00 Club Brugge - Real Madrid
11 Aralık 23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
11 Aralık 23.00 Leverkusen - Juventus
11 Aralık 23.00 PSG - Galatasaray
11 Aralık 23.00 Olympiakos - Kızılyıldız
11 Aralık 23.00 Bayern Münih - Tottenham
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