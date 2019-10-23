Türk futbolu bu gece tarihi bir karşılaşmaya tanık oldu. Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşılaştı. Temsilcimiz Galatasaray kendi sahasında Real Madrid'e karşı hüsrana uğradı. Galatasaray daha önce Club Brugge ile olan maçında berabere kalmış, PSG ile karşılaşmasında da 1-0 mağlup olmuştu. A grubunda olan diğer takım Club Brugge PSG ile karşı karşıya geldi. PSG Club Brugge karşısında adeta şov yaparak 5-0 öne geçti. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sıraya yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU - 22 EKİM 2019

# - Takım O G B M AG YG AV P 1 Paris SG 2 2 0 0 4 0 4 6 2 C. Brugge 2 0 2 0 2 2 0 2 3 Galatasaray 2 0 1 1 0 1 -1 1 4 Real Madrid 2 0 1 1 2 5 -3 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU MAÇ SONUÇLARI - 22 EKİM

22 Ekim 2019 - Salı

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇINDAN DETAYLAR

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. İspanyol devine galibiyeti getiren golü 18. dakikada Toni Kroos kaydetti. Grupta oynanan diğer maçta ise PSG deplasmanda Club Brugge'u 5-0 yendi. Alınan bu sonuçların ardından A Grubu'nda 3'te 3 yapan ve 9 puana yükselen PSG liderliğini sürdürdü. Grupta ilk galibiyetini alan Real Madrid 4 puanla ikinci sıraya yükseldi. 2 puanlı Brugge 3. sırada yer alırken, 1 puanlı bulunan temsilcimiz Galatasaray son sırada yer aldı.