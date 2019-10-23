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Şampiyonlar Ligi puan durumu 22 Ekim 2019! UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu fikstürü ve maç sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu Galatasaray Real Madrid maçının ardından futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Galatasaray gruptan çıkma adına Türk Telekom'da konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'e karşı yara aldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise, Club Brugge ile PSG karşılaştı. İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve fikstürü

Şampiyonlar Ligi puan durumu

Türk futbolu bu gece tarihi bir karşılaşmaya tanık oldu. Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşılaştı. Temsilcimiz Galatasaray kendi sahasında Real Madrid'e karşı hüsrana uğradı. Galatasaray daha önce Club Brugge ile olan maçında berabere kalmış, PSG ile karşılaşmasında da 1-0 mağlup olmuştu. A grubunda olan diğer takım Club Brugge PSG ile karşı karşıya geldi. PSG Club Brugge karşısında adeta şov yaparak 5-0 öne geçti. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sıraya yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU - 22 EKİM 2019

#

-

Takım

O

G

B

M

AG

YG

AV

P

1 

Paris SG

22004046
2 

C. Brugge

20202202
3 

Galatasaray

201101-11
4 

Real Madrid

201125-31

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU MAÇ SONUÇLARI - 22 EKİM

22 Ekim 2019 - Salı

22:00

Bşl

C. Brugge

0

Paris SG

5

 

22:00

Bşl

Galatasaray

0

Real Madrid

1

 

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇINDAN DETAYLAR

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. İspanyol devine galibiyeti getiren golü 18. dakikada Toni Kroos kaydetti. Grupta oynanan diğer maçta ise PSG deplasmanda Club Brugge'u 5-0 yendi. Alınan bu sonuçların ardından A Grubu'nda 3'te 3 yapan ve 9 puana yükselen PSG liderliğini sürdürdü. Grupta ilk galibiyetini alan Real Madrid 4 puanla ikinci sıraya yükseldi. 2 puanlı Brugge 3. sırada yer alırken, 1 puanlı bulunan temsilcimiz Galatasaray son sırada yer aldı.

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