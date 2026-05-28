Şampiyonluk kupası bayramda Galatasaraylılar Yurdu’nda buluştu
Galatasaray'ın 26'ncı Süper Lig şampiyonluk kupası, Kurban Bayramı'nda Galatasaraylılar Yurdu'nda sergilendi.
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 18:29
Galatasaraylılar Yurdu'nun sakinleri ile yakınları ve yurt çalışanları, Kurban Bayramı sevincini Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupasıyla yaşadı.
Yurt sakinleri ile yakınları ve yurt çalışanları, Kurban Bayramı dolayısıyla Galatasaraylılar Yurdu'nda bir araya geldi. Kurban Bayramı etkinliğinde sarı-kırmızılıların 26. Trendyol Süper Lig Kupası da yurda getirildi.
Etkinliğe Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Başkanı Betül Pasinler, vakfın yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ve kulüp üyeleri katıldı.
