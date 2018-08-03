Resmi olarak tanıtılmasına 1 haftalık bir süre kalan Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’un sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor. Dün yeni modelin ön sipariş afişini kendi resmi sitesinde yanlışlıkla yayınlayan ardından kaldıran Koreli teknoloji devi, bugün YouTube’da Galaxy Note 9’un tanıtım videosunu paylaştı.

Videonun içeriğinde sarı S Pen kalemiyle birlikte mavi bir tasarımla karşımıza çıkan Galaxy Note 9’un 512 GB’lık depolama alanı sunan bir versiyona sahip olacağı da kesinleşmiş oldu. Ayrıca 512 GB’lık microSD kartı desteği sunacak olan modelin toplam depolama boyutu 1 TB’ı bulabilecek.

Merakla beklenen Samsung’un yeni amiral gemisi olan Galaxy Note 9, resmi olarak 9 Ağustos’ta New York’ta gerçekleştirilecek olan etkinlikte tanıtılacak. Bakalım son açıklanan finansal raporlara göre Galaxy S9’un satışlarında başarılı olamayan Koreli firmanın yeni akıllı telefonu beklenen ilgiyi görebilecek mi?

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