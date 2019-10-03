Samsung’un 2013 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S4 modeli, Güney Koreli şirketin başına dert oldu. ABD’de görülen davada, 6 yıl önce satışa çıkan bu telefon modelinde Samsung’un performans sonuçlarını abarttığı belirlendi.

ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi, Samsung’a karşı Galaxy S4'ün CPU ve GPU puanlarının şişirildiği gerekçesiyle açılan davada kararını verdi. Galaxy S4 sahiplerine toplam 2.8 milyon dolar ödenmesine karar veren mahkeme, Samsung'a 10.4 milyon dolarlık ihtiyati tedbir uygulanmasını karara bağladı.

ABD mahkemesinin kararına göre Samsung, talep formu doldurup gönderen Galaxy S4 sahiplerine cihaz başına 10 dolarlık ödeme yapmak zorunda olacak. Samsung’un konuyla ilgili olarak Galaxy S4 sahiplerine de bilgilendirme yapması gerekecek.

Exynos 5410 işlemci barındıran Samsung Galaxy S4’te PowerVR SGX 544MP3 grafik birimi yer alıyor. Mahkemenin kararına göre Samsung, paylaştığı ancak bu işlemcilerle ulaşılması mümkün olamayacak hız ve performans değerlendirmeleri sonuçları ile kamuoyunu ve tüketicileri yanılttı.

'PERFORMANSINI TEST İÇİN YAPAY OLARAK ARTIRDI'

Kararda, yayınların ve inceleme sitelerinin yeni cihazları incelemek ve değerlendirmek ve rakip cihazları karşılaştırmak için düzenli olarak kıyaslama (benchmark) uygulamaları kullandığını dikkate alan Samsung’un Galaxy S4’te bu kıyaslamalar gerçekleştirilirken, cihazlarının performansını yapay olarak arttırdığı belirtildi.

CPU (merkezi işlem ünitesi) ve GPU (grafik işleme ünitesi) puanlarını gerçekte olduğundan daha yüksek göstererek Galaxy S4’ün performansı konusunda kullanıcıları aldattığına hükmeden mahkemenin bu kararının, Kuzey Kaliforniya Bölgesi’ni kapsadığını da belirtelim.