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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Samsung ve Google’dan yeni akıllı gözlük!

        Samsung ve Google’dan yeni akıllı gözlük!

        Samsung Electronics ve Google, Google I/O 2026 etkinliği kapsamında, gözlük alanındaki iş ortakları Gentle Monster ve Warby Parker ile geliştirdikleri iki premium akıllı gözlük modelini tanıttı. Akıllı telefonların yardımcı cihazı olarak tasarlanan yeni gözlükler, kullanıcıların sesli etkileşim yoluyla yardım almasına ve telefonlarıyla akıcı bir şekilde bağlantı kurmasına olanak tanıyan alışılmış tasarımlara sahip. Gözlük alanındaki iş ortaklarıyla geliştirilen ürünler, çığır açan yapay zekâ özelliklerini konfor ve şıklıkla birleştiriyor. Akıllı gözlükler, Samsung'un donanım mühendisliğindeki liderliği ile Google'ın yapay zekâ teknolojilerini bir araya getiren premium tasarımlara sahip. İki gözlük markası da kendine özgü bir tasarım yaklaşımı sunuyor

        Giriş: 09 Haziran 2026 - 14:00 Güncelleme:
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        Samsung ve Google'dan yeni akıllı gözlük!

        Akıllı telefonların ardından giyilebilir teknolojiler hızla gelişmeye devam ediyor. Akıllı saat ve kablosuz kulaklıkların ardından gözlükler, yapay zekanın günlük hayata en doğal şekilde entegre edildiği yeni form faktörü olarak öne çıkıyor. Samsung ve Google’ın ortak çalışmasıyla ortaya çıkan premium modeller, bu trendin en dikkat çekici örneklerini sunuyor. Köklü moda markaları Gentle Monster ve Warby Parker ile gerçekleştirilen iş birliği, teknolojinin estetik ve konforla buluştuğu noktayı belirliyor.

        GOOGLE’IN GEMİNİ YAPAY ZEKASI ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM

        Her iki model de klasik gözlük tasarımlarına sahip ve akıllı telefonların yardımcı cihazı olarak konumlandırılıyor. Kullanıcılar, sesli komutlarla Google’ın Gemini yapay zekası üzerinden etkileşim kurabiliyor. Elle müdahale gerektirmeden navigasyon yardımı, kişiselleştirilmiş öneriler alma, sipariş verme ve önemli bildirimlerin özetlenmesi gibi işlemler yapılabiliyor. Ayrıca konuşmacının sesine uyumlu gerçek zamanlı sesli çeviri ile görüş alanındaki menü ve tabelalardaki metinleri çevirme özellikleri de dikkat çekiyor. Galaxy ekosistemiyle tam uyumlu çalışan gözlükler, telefon cepten çıkarılmadan fotoğraf çekimi ve günlük iş yönetimi imkânı sunuyor.

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        Gentle Monster, yenilikçi ve zarif estetiğiyle bilinen markası olarak akıllı gözlüklerde duygusal ifade gücünü ön plana çıkarıyor. Şirketin Kurucusu ve CEO’su Hankook Kim, “Moda ile teknolojiyi cesur, güzel ve insani bir anlayışla birleştirmek istedik” diyerek Gentle Monster’ın ezber bozan tasarım kimliğini bu yeni çağa taşıdıklarını belirtti.

        Warby Parker ise eskimeyen zarif tasarımları ve optik uzmanlığıyla öne çıkıyor. Kurucu Ortağı ve Eş CEO Dave Gilboa, gözlüklerin son derece kişisel bir ürün olduğunu vurgulayarak, “Sezgisel kullanım için tasarlanan modellerimizde olağanüstü konfor ve hassas optik özellikleri bir araya getirdik” dedi. Bu yaklaşım, kullanıcıların teknolojiden yararlanırken yaşadıkları ana odaklanmasını hedefliyor.

        SAMSUNG VE GOOGLE’IN ORTAK VİZYONU

        Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil Deneyim İş Birimi Müşteri Deneyimi Ofisi Başkanı Jay Kim, yeni gözlüklerin Galaxy ekosistemini genişlettiğini ve her cihazın kendi formuna en uygun yapay zekâ deneyimi sunduğunu ifade etti. Google Android XR Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Shahram Izadi ise “Akıllı gözlükler, yapay zekayı günlük yaşamda daha doğal ve erişilebilir hale getiriyor. Samsung’un donanım liderliği ile Google’ın yapay zekâ teknolojilerini birleştirdik” açıklamasında bulundu.

        Akıllı gözlüklerin ilk koleksiyonlarının 2026 sonbaharında belirli pazarlarda satışa sunulması planlanıyor. Fiyatlandırma, tam teknik özellikler ve satış bölgelerine ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşılacak.

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