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        Samsunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 24.01.2025 - 22:15
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        Samsunspor Gaziantep'i devirdi!
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        Trendyol Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında Reeder Samsunspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Samsun'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Marius ve 84'te Soner Aydoğdu kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 47. dakikada Kenan Kodro'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Samsunspor 40 puana yükseldi. 4 maç sonra kaybeden Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı.

        Ligin 22. haftasında Samsunspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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