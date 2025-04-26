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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Emre ile taraftarımız konuyu tatlıya bağladı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Emre ile taraftarımız konuyu tatlıya bağladı

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Emre Kılınç ve o konuşmayı yapan taraftarımız konuşarak konuyu tatlıya bağladı. O taraftar arkadaşımızın art niyetle böyle bir söz söylediğini düşünmüyoruz. Yaşanan olay büyütülecek bir mesele değil" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:19
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        "Emre ile taraftarımız konuyu tatlıya bağladı"
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        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, takımın Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan antrenmanlarına katılıp konuşma yapan bir taraftarın "Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah'la kendi arasındadır" sözleri sonrasında bölgeyi terk eden Emre Kılınç’ın olayı hakkında DHA’ya açıklamada bulundu. Olmayan bir problemi büyüterek Samsunspor ve futbolcular hakkında olay yaratanların dikkate alınmaması gerektiğini söyleyen Veysel Bilen, “Olay, taraftarımız ve Emre’nin kendi aralarında konuşularak tatlıya bağlandı. Emre olsun, diğer tüm oyuncularımız olsun, hepsi son derece karakterli insanlar. Samsunspor’da kabiliyetiyle gelen, karakteriyle kalan oyuncular var. Emre Kılınç da bizim çok güvendiğimiz, inandığımız karakterli bir kardeşimiz. Bizde ekmek yedikleri kapıya yanlış yapacak bir oyuncu yok” diye konuştu.

        "AVRUPA KUPALARINA KATILMAK İÇİN İPLER HALA BİZİM ELİMİZDE"

        Samsunspor’un gidişatı ve hedefleri hakkında konuşan Bilen, “Kötü gidişe dur demek istiyoruz. Hafta içinde hem arkadaşlarımızla hem de teknik ekibimizle bu maçın önemini detaylı şekilde konuştuk. Avrupa kupalarına katılmak gibi bir hedefimiz varsa, hâlâ ipler bizim elimizdedir. Kaderimizi başkalarının sonuçlarına bırakmadan, sahada göstereceğimiz performansla belirleyecek durumdayız. Bunun için de kalan tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Önceden tek bir rakibimiz varken, şu anda üç yeni rakip daha çıktı karşımıza. Dün Beşiktaş'ın da kazanmasıyla birlikte, bu maç bizim için mutlak kazanılması gereken bir mücadele haline geldi. En azından yenilmememiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bir puan bile bu süreçte büyük değer taşıyor. Oyuncu kardeşlerimiz de bu durumun son derece farkında. Herkes sorumluluğunun bilincinde. Rakibimizin durumu, bulundukları sıralama ya da yaşadıkları sıkıntılar bizi ilgilendirmiyor. Biz, sadece kendi performansımıza ve kendi yapacaklarımıza odaklandık. Önümüzde her maç final havasında. Sahaya çıktığımız her anda, hem kendimiz hem de Samsunspor camiası için sonuna kadar mücadele etmek zorundayız. Biz büyük bir aileyiz. Taraftarımızla, oyuncularımızla, teknik ekibimizle el ele vererek bu süreci en iyi şekilde atlatmak istiyoruz. Buradan mutlaka puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Çünkü Samsunspor, hedeflerinden vazgeçmez, son düdüğe kadar savaşır” ifadelerini kullandı.

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