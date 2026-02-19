Samsunspor'da Thorsten Fink'ten 4 değişiklik!
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olan Samsunspor'la ilk resmi karşılaşmasına çıkan teknik direktör Thorsten Fink, son oynanan Hesap.com Antalyaspor maçına göre kadroda birisi zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Teknik Direktör Thomas Reis'in ayrılmasından sonra göreve gelen Thorsten Fink, takımın başında ilk resmi karşılaşmasına çıktı.
Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynanan Hesap.com Antalyaspor müsabakasına göre UEFA'ya bildirilen listede isimi yer almayan Yalçın Kayan'ın yanı sıra Mouandilmadji, Soner Gönül ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yerine kaleci Okan Kocuk, Logi Tomasson, Zeki Yavru ve Assoumou'ya ilk 11'de şans verdi.
Samsunspor, Shkendija maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.
Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Celil Yüksel, Mouandilmadji, Enes Albak, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ceesay ise görev bekledi.
SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK
Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç, Shkendija karşısında forma giyemedi.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.
SAMSUNSPOR TARAFTARI, YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı.
Kırmızı-beyazlı yaklaşık 1500 taraftar, misafir takım tribünlerini tamamen doldurdu.
Üsküp kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti.
Stadyumda çok az sayıda Shkendija taraftarları ise takımlarına destek oldu.