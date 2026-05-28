        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'dan Avrupa'da dikkat çeken istatistik

        Samsunspor'dan Avrupa'da dikkat çeken istatistik

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen Samsunspor, bu sezon ülke puanına en fazla katkı sağlayan ikinci kulüp oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 16:27 Güncelleme:
        2025-2026 sezonunda UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Samsunspor, Avrupa’da en fazla galibiyet alan Türk takımı olurken, ülke puanına en fazla katkı sağlayan ikinci kulüp olarak önemli bir başarıya imza attı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "UEFA Konferans Ligi sona erdi ama ilklerin ve enlerin takımı Samsunspor, Avrupa’da iz bıraktı" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, takımın 2025-2026 sezonunda Türkiye’yi, Avrupa’da en iyi şekilde temsil ettiği vurgulandı.

        Samsunspor’un futbolcuları, bireysel performanslarıyla da istatistik listelerinde zirvede yer aldı. Golcü futbolcu Marius Mouandilmadji, 8 gol ve 3 asistle Konferans Ligi’nde en fazla skor katkısı yapan futbolcu olurken, kaleci Okan Kocuk 6 maç ile kalesini en çok gole kapatan kaleci, Danimarkalı futbolcu Carlo Holse ise 5 asistle organizasyonun en fazla asist yapan futbolcuları arasında ilk sırada yer aldı.

        Kulüp paylaşımında, "Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye’nin" mesajına yer verildi.

        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1'e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
