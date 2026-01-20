Habertürk
        Yıldırım'dan yüksek bonservisli bir satış daha - Yılport Samsunspor Haberleri

        Yıldırım'dan yüksek bonservisli bir satış daha

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferinin ardından sahibi olduğu USL Dunkerque'in 20 yaşındaki kanat oyuncusu Gessime Yassine'i de 7 milyon euroya Strasbourg'a sattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:13 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:13
        Yıldırım'dan yüksek bonservisli bir satış daha!
        Amissos Sports Group çatısı altında Samsunspor ve USL Dunkerque'in sahibi olan Yüksel Yıldırım, Musaba'nın ardından bir satış daha gerçekleştirdi.

        Fransa Lig 2'de ilk 4 içerisinde yer alan USL Dunkerque'in 20 yaşındaki kanat oyuncusu Yassine, 7 milyon Euro Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'a satıldı.

        "TÜRK FUTBOLU DOĞRU AKILLA BÜYÜYECEKTİR"

        Başkan Yıldırım, satışın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir transferden fazlası, küresel bir futbol vizyonu. Gessime Yassine'in Strasbourg'a transferi, doğru futbol aklı ve doğru bağlantılarla kurulan bir yapının sonucudur. Amissos Sports Group çatısı altında, Türkiye'den Avrupa'ya uzanan sürdürülebilir bir futbol ekosistemi inşa ediyorum. Bu vizyonun sahadaki karşılıklarından biri de Samsunspor'dur. Demba Ba ile kurduğumuz güçlü bağ, yalnızca bir transfer değil; uzun vadeli planlamanın ve uluslararası güvenin göstergesidir. Gessime Yassine, bu sürecin ardından U20 Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerine çok önemli bir başarı daha eklemiştir. Türk futbolu da doğru akılla büyüyecektir. Bu daha bir başlangıç" diye konuştu.

        AFRİKA KUPASI'NI KAZANAN SAMSUNSPOR FORVETİ NDİAYE'YE TEBRİK

        Başkan Yıldırım ayrıca finalde Fas'ı yenerek Afrika Kupası şampiyonu olan Senegal'in forveti ve kendi takımının oyuncusu Cherif Ndiaye'yi de tebrik etti. Yıldırım, "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'yi ve Senegal Milli Takımı'nı elde ettiği AFCON başarısından dolayı tebrik ediyorum. Samsunspor'da bu karakteri ve mentaliteyi sahaya yansıtan bir oyuncuyla çalışıyoruz. Amissos Sports Group vizyonu; yalnızca transfer yapmak değil, doğru karakterleri doğru projelerle buluşturmaktır. Büyük hedefler, büyük karakterlerle inşa edilir. Samsunspor ile birlikte nice başarılara Cherif" diye konuştu.

        Öte yandan Samsunspor, oyuncu satışlarının yanı sıra büyük takımların da peşinden koştuğu Troyes forması giyen Fildişili kanat forvet Kouadou Jaurs Assoumou ile anlaşma sağladı. Oyuncunun bugün Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

        Ahmed Şara, Abdi ile görüştü

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, görüşmeye ilişkin bilgi verdi

