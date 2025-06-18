Samsunspor'dan transfer açıklaması!

Bu sezon Türkiye’yi, Avrupa’da temsil edecek takımlardan biri olan Samsunspor’da transfer ve kadro yapılanması çalışmaları devam ediyor.

3 Temmuz Perşembe günü toplanacak kırmızı-beyazlılarda Marc Bola, Nanu Gomes, Ait Bennasser, Flavien Tait ve Kingsley Schindler ile yollar ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Başkanvekili Veysel Bilen, ayrılan oyuncuların yerinin doldurulacağını belirtirken, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Takıma katılacak oyuncuları kampa yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Sezon öncesinde çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. 3 Temmuz'da takımımız toplanacak ve 7 Temmuz’da Kayseri kampına gideceğiz. Kamp öncesinde olabildiğince takımımıza katılacak oyuncuları kazandırmak ve kamp kadrosunu oluşturabilmeyi hedefliyoruz. Bu konuda başkanımız, futbol direktörümüz, hocamız, scout ekibimiz zaten yıl içinde yoğun bir çalışma içindeydi. Şimdi bunun finalini yapmaktalar. Bugüne kadar 2 transfer açıkladık. Kamuoyunda transfer konusunda bir sürü isim geçiyor. Bu isimlerin birçoğu asparagas haberlerden oluşuyor. Bunlar hem camiamıza hem de bizim yönetim tarzımıza çok uygun olmayan ve de çok tasvip etmediğimiz davranışlar. Resmi açıklamamız dışındaki haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum. Hedefimiz; iyi bir kamp dönemi geçirip, 4 Ağustos'taki kura çekimini bekleyip, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynayacağımız rakibimizi belirleyip, hazırlıklarımızı o yönde yoğunlaştırmak olacak. Yeni sezon için 3 kulvarda mücadele edeceğimiz gerçeğinden hareketle çalışmalarımızı da o yönde devam ediyor" dedi.

"6 NUMARA, KANAT, KALECİ VE FORVET ALINACAK"

İlk etapta eksik mevkileri doldurmak için çalışma yürüttüklerini dile getiren kırmızı-beyazlı yönetici, "Takımdan ayrılan oyuncularımız var. 6 numara pozisyonundan Ait Bennasser gitti. Mutlaka onun yerinin doldurulması gerekiyor. Kenar oyuncusu ihtiyacını da Başkanımız Yüksel Yıldırım ifade etti. Kanat oyuncusuna ihtiyacımız var, bu yoğun maç temposunun içerisinde. Zaten stoper ve sol bekimizi aldık. Muhtemelen yine ihtiyacımız olarak belirlediğimiz bölgelerden bir tanesi de kaleci pozisyonu. Bir de bulursak iyi bir golcü, fırsat olarak olabilir. Hocamızın zaten kadro olarak baktığımızda sadece eksik yönlerimizin tamamlanmasını ve mevcut kadro yapısında muhtemeldir ki birçok arkadaşımız zaten geçmiş oynama alışkanlığına devam edecek, kadromuz devam edecek ama giden oyuncularımızın yeri mutlaka doldurulacaktır" diye konuştu.

Bu yıl 12+2 olarak uygulanacak yabancı kuralı ve kaleci transferinin yerli mi yabancı mı olacağı yönündeki soruya da Bilen, "İki alternatif de değerlendiriliyor. Onu daha ziyade diğer transferlerin durumu belirleyecek. Yerli ya da yabancı kaleci olması pozisyonunu. Diğer transferlerin durumuna göre netlik kazanacak" şeklinde cevap verdi.

Karadeniz ekibi, sezon içerisinde de iç transferde sözleşmeleri biten Zeki Yavru, Soner Gönül, Soner Aydoğdu ve Celil Yüksel ile sözleşme yenilemişti. Ayrıca kırmızı-beyazlılar şu ana kadar dış transferde sol bek Logi Tomasson ve stoper Enea Mihaj’ı kadrosuna kattı.