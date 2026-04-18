        Samsunspor ile Beşiktaş 66. randevuda

        Samsunspor ile Beşiktaş 66. randevuda

        Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki takım lig tarihinde 66. kez birbirlerine rakip olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Samsunspor ile Beşiktaş 66. randevuda

        Beşiktaş ile Samsunspor, yarın Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşılaşacak.

        Beşiktaş, daha önce oynanan 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti.

        Ligde oynanan 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

        Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 60 gol kaydetti.

        SAMSUN'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

        Beşiktaş ile Samsunspor arasında Samsun'da oynanan lig maçlarında siyah-beyazlılar, üstün durumda.

        Siyah-beyazlı ekip, Karadeniz ekibiyle deplasmanda yaptığı 31 müsabakanın 16'sını kazandı. Bu karşılaşmaların 9'u beraberlikle sonuçlanırken, 6'sından ise Samsunspor galip ayrıldı.

        Söz konusu maçlarda Beşiktaş 47 gol atarken, Samsunspor ise 33 kez fileleri havalandırdı.

        Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme maçını ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

        DOLMABAHÇE'DEKİ TARİHİ MAÇ

        İki takım arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan maç, Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

        Ligde sezonun ikinci yarısının ilk mücadelesinde Beşiktaş, 25 Ocak 2004'te o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda Samsunspor'u ağırladı.

        Tarihe geçen müsabakada Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

        Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85. dakikada maçı bitirdi.

        Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra karşılaşmanın sonucunu kırmızı-beyazlılar lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        "Kendini imha etti"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?