        Samsunspor, Konferans Ligi play-off'unda Shkendija karşısında: Muhtemel 11'ler! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Konferans Ligi play-off'unda Shkendija karşısında: Muhtemel 11'ler!

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşılaşacak. İşte Shkendija - Samsunspor mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.02.2026 - 12:52 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:52
        Samsunspor, Avrupa'da Shkendija karşısında!
        Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija’ya konuk olacak.

        Üsküp National Arena Todor Proeski Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanacak.

        Teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından Samsunspor, Alman teknik adam Thorsten Fink ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekibi Shkendija maçına hazırlayan Fink, bu karşılaşmayla birlikte yeni takımındaki ilk resmi maçına çıkacak.

        UEFA LİSTESİNE 3 FUTBOLCU EKLENDİ

        Konferans Ligi grup aşamasında statü gereği forma giymeyen Cherif Ndiaye ile yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci İrfan Can Eğribayat, UEFA listesine eklendi.

        Samsun ekibinde Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçında forma giyemeyecek.

        Kırmızı-beyazlı ekip, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

        KONFERANS LİGİ'Nİ 12'İNCİ TAMAMLADI

        Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 8 maçta 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 2 beraberlik aldı.

        Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

        Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, grup aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i, üçüncü müsabakada da Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yenmeyi başardı.

        İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ikinci yenilgisini yine Yunan takımı AEK karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi, AEK'ye sahasında 2-1 yenildi. Samsun ekibi, grubun son müsabakasında üçüncü yenilgisini Alman temsilcisi Mainz 05'e karşı yaşadı. Mainz 05 karşılaşmasını 2-0 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, grubu 12. tamamlayarak play-off turuna kaldı.

        Avrupa kupalarında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 20 gol gördü.

        MUHTEMEL 11'LER

        Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Spahiu, Zejnulai, Mazari, Ibrahimi

        Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Makoumbou, Holse, Celil, Ntcham, Assoumou, Mouandilmadji

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye konusunda Erdoğan, "Başaracağız, hedefimize ulaşacağız" dedi

