(DHA) Kütahya'da bir binanın çatısını temizleyen Ahmet Bayraktar'ın aşağı attığı inşaat demiri, oğlu Mustafa Bayraktar'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan 44 yaşındaki Bayraktar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baba gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı Daha Az Göster