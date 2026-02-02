Habertürk
        Samsunspor sözleşmesini feshetti, Eyüp Aydın Galatasaray'a geri döndü!

        Samsunspor, Galatasaray'dan kiraladığı Eyüp Aydın'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. 21 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılara geri döndü.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:21 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:21
        Eyüp Aydın G.Saray'a geri döndü!
        Samsunspor, sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Eyüp Aydın’ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini açıkladı.

        Samsunspor, sanal medya hesaplarından sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattıkları orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmeyi sonlandırdıklarını duyurdu. Eyüp Aydın, Samsunspor’da görev aldığı süre boyunca toplam 6 resmi maçta görev aldı.

        Kırmızı-Beyazlı kulübün sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Sezon başında takımımıza kiralık olarak katılan profesyonel futbolcumuz Eyüp Aydın ile ilgili olarak; kulübü ve oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda kiralık sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırılması konusunda mutabakata varılmıştır. Eyüp Aydın’a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

        Antalya'da hortum sonrası enkaz kaldırılıyor; su ise çekilmedi

        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde hortumun vurduğu bölgelerde hasar gören teknelerin kaldırılması ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Tarım alanları ve ormanlık bölgelerde biriken suyun, yağışın üzerinden günler geçmesine rağmen çekilmediği görüldü. (DHA)

