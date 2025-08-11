Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.053,48 %0,74
        DOLAR 40,7160 %0,10
        EURO 47,5030 %0,25
        GRAM ALTIN 4.404,37 %-0,90
        FAİZ 40,20 %1,26
        GÜMÜŞ GRAM 49,65 %-1,07
        BITCOIN 121.693,00 %2,81
        GBP/TRY 54,8239 %0,14
        EUR/USD 1,1658 %0,15
        BRENT 66,19 %-0,60
        ÇEYREK ALTIN 7.201,14 %-0,90
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretim endeksi haziranda aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretim endeksi haziranda aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 arttı

        Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 8,3 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 11:36 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 yükseldi.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,1 düştü.

        Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 9,16 artış gerçekleşti.

        Sanayi üretiminde aylık veriler

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdi.

        REKLAM

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 1,9 artış kaydetti.

        TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2022 6 12,3 8 9,4 6,9 8 1,9 0,9 0 2,4 -1,7 1,7
        2023 4 -8,8 0,4 -1,4 0,3 0,9 8,3 3,6 5,2 2,6 2 2,3
        2024 1,3 11,2 4,4 -1 0 -5 -3,8 -5,1 -2,2 -2,9 1,7 7
        2025 1,2 -1,9 2,5 3,2 5 8,3

        Bakan Kacır: En yüksek artış yüksek teknoloji ürün grubunda

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

        Sanayicilerin güçlü üretimi sürdürdüğüne işaret eden Kacır, "Haziranda sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı. Aylık yükseliş yüzde 0,7 olarak kaydedildi. En yüksek artış yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Katma değerli üretim, istihdamı destekleyici adımlar ve ihracatla Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        ABD: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık
        ABD: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek