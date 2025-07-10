Sanayi üretiminde yılın en hızlı artışı
Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 3,1, yıllık bazda yüzde 4,9 artış gösterdi. Böylece sanayi üretiminde yıllık bazda 2025'in en hızlı artışı kaydedildi. Verileri değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayicilerimiz üretiyor, Türkiye kalkınıyor. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor" dedi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 yükseldi. Böylece yıllık bazda sanayi üretiminde 2025'in en hızlı artışı yaşandı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,7 arttı.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,6 artış gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artış gösterdi.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:
BAKAN KACIR: EN YÜKSEK ARTIŞ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN GRUBUNDA
Bugün açıklanan verileri değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şu ifadeleri kullandı:
"Sanayicilerimiz üretiyor, Türkiye kalkınıyor. Mayıs ayında sanayi üretim endeksi yıllık %4,9; aylık ise %3,1 artış kaydetti. En yüksek artış, yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor."