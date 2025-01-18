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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan savunma sanayisi vurgusu - Savunma Sanayi Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan savunma sanayisi vurgusu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Savunma sanayiinde hep birlikte atacak daha çok adımımız var. Roketlerimizin menzillerini uzatacağız, hızlarını yükselteceğiz. Türkiye'nin semalarını adeta çelik kubbeyle hava savunma sistemleriyle donatacağız. Hiçbir kendini bilmez bu milletin kılına bile zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirmeye cesaret edemeyecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 21:53 Güncelleme: 18.01.2025 - 21:53
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        Bakan Kacır'dan savunma sanayisi vurgusu
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        AK Parti Bağcılar 8. Olağan İlçe Kongresi, Bağcılar'daki Göztepe Spor Kompleksi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye video mesaj gönderdi.

        Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi üretim gücü haline getirenin AK Parti olduğunu söyledi.

        Kacır, şunları kaydetti:

        "Türkiye, Avrupa'da beyaz eşyadan güneş panellerine, ticari araçlardan demirciliğe, çimentoya kadar pek çok alanda lider ülke oldu. Biz AK Parti'yiz, istihdamı 21 milyondan 33 milyona çıkaran Türkiye'nin ekmeğini büyüten, Türkiye'nin refahını yükselten Allah'a hamdolsun biziz. Biz AK Parti'yiz, Türkiye'yi, hayallerine, hedeflerine kavuşturan Allah'a hamdolsun biziz. 20. yüzyılda dünyanın dört bir yanında uçaklar, helikopterler üretilirken bu millet 'biz de uçak üretelim biz de helikopter üretelim' derken maalesef bu milletin her bir hayali, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak her bir proje engellenmişti.

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        Vecihi Hürkuş diye bir kahramanı vardı bu milletin. Bundan 90 yıl önce bu topraklarda uçak üretti. Vecihi Hürkuş; Millet meclisimiz tarafından 3 kez takdirname verilmiş bir istiklal savaşı kahramanından söz ediyoruz. Uçaklar üretti, 'uçuramazsın' dediler. 'Niçin uçuramayacağım?' dedi, 'ürettiğin uçakların sertifikası yok.' dediler. 'Başvurayım sertifika alayım uçaklarıma' dedi. Bu defa maalesef 'uçaklar için sertifika düzenleyecek bir kurum yok' cevabını aldı. Biz Teknofest'ler düzenliyoruz. Türk gençliğiyle Teknofest kuşağıyla geleceğe yürüyoruz. Biliyor musunuz? Bizden 60 yıl önce tam da bizim Teknofest düzenlediğimiz yerde Atatürk Havalimanı'nda yine Teknofest düzenlendi bu ülkede, Nuri Demirağ tarafından. Nuri Demirağ önemli bir isim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında en önemli altyapı projelerine imza atmış bir isimden söz ediyoruz."

        "NE UÇAK ÜRETEBİLİRSİN, NE UÇAK İHRAÇ EDEBİLİRSİN' DEDİLER"

        Bakan Kacır, Demirağ'ın "Gök Şenlikleri" adıyla Türk milletini yediden yetmişe buluşturduğunu, o dönemde dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği metal gövdeli yerli uçakları Türk milletiyle tanıştırdığını ifade etti.

        Nuri Demirağ'ın bu uçakları üretecek mühendisler, teknisyenler yetişmesini istediğini ifade eden Kacır, "Sivaslı Nuri Demirağ, memleketi Sivas'ta ve İstanbul'da gök okulları açtı ama maalesef onun da önü kesildi. Demirağ'a verilen uçak siparişlerini iptal ettiler. Demirağ dedi ki 'siz almayacaksanız ben dünyaya uçaklarımı satayım, ihracat yapayım.' 'Hayır, ne uçak üretebilirsin, ne uçak ihraç edebilirsin.' dediler." şeklinde konuştu.

        Kacır, 1941'de Ankara Etimesgut'ta bir uçak fabrikası kurulduğunu belirterek, geçen sene Etimesgut'ta Teknofest düzenlediklerini söyledi.

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        Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Etimesgut'ta kurulan uçak fabrikası 9 sene çalıştı. 1949'da 950 kişi Etimesgut'ta uçak üretiyordu. İktidarda kim vardı; Tek parti dönemi CHP. 1948'de Marshall yardımları geldi Türkiye'ye Amerika'dan sözüm ona kalkınma yardımları Amerika bize para verecek biz kalkınacağız güya. O yardımlar boşa gelir mi; Tabii ki hayır. Amerika dedi ki 'ben sana kalkınma yardımı yapacağım ama sen benim sözümün dışına çıkmayacaksın. Sakın benim onay vermediğim işleri yapmayacaksın. Ben sana hangi işleri yapacağını söyleyeceğim' Ve ilk işleri bu ülkede Ankara'da uçak üreten fabrikayı kapatmak oldu. Dediler ki Türkiye uçak üretemez. Türkiye uçak üretiminde rekabet edemez. Türkiye ancak basit tarım makineleri üretebilecek bir ülkedir işte böylesi akamete uğratılmış engellemelere maruz kalmış bir sanayileşme, bir havacılık tarihimiz vardı."

        "ROKETLERİMİZİN MENZİLLERİNİ UZATACAĞIZ, HIZLARINI YÜKSELTECEĞİZ"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Devrim otomobilinin millet için bir rüya olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Almanların otomobili var, Korelilerin, Japonların arabaları var, Amerikalıların, İtalyanların, Fransızların otomobil markaları var. 'Niçin bizim olmuyor?' diyordu Türk milleti. 1960'larda bu ülkenin asil evlatları Türk mühendisleri Devrim otomobilini üretmişti. Ne oldu; Akaryakıt koymadılar, yolda bıraktılar. Ertesi sabah gazete manşetleriyle Devrim'i toprağa gömdüler. İşte böylesi bir tarihten geldik.

        Türk milletinin evlatları Bayraktar'la Akıncı'yla Aksungur'la Hürkuş'la Hürjet'le Atak'la Gökbey'le Kaan'la Kızılelma'yla Türk milletinin imzasını gökyüzüne attı. İşte biz böyle bir milletiz. Allah'a hamdolsun, sağlam irade arkamızda durdukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yok, Allah'ın izniyle. Aynı lider Türkiye'yi devrin otomobiliyle buluşturdu ve hayallerine kavuşturdu. Daha yapacak çok işimiz var. Savunma sanayiinde hep birlikte atacak daha çok adımımız var. Roketlerimizin menzillerini uzatacağız, hızlarını yükselteceğiz. Türkiye'nin semalarını adeta çelik kubbeyle, hava savunma sistemleriyle donatacağız. Hiçbir kendini bilmez bu milletin kılına bile zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirmeye cesaret edemeyecek."

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