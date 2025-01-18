Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan savunma sanayisi vurgusu

AK Parti Bağcılar 8. Olağan İlçe Kongresi, Bağcılar'daki Göztepe Spor Kompleksi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye video mesaj gönderdi.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi üretim gücü haline getirenin AK Parti olduğunu söyledi.

Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa'da beyaz eşyadan güneş panellerine, ticari araçlardan demirciliğe, çimentoya kadar pek çok alanda lider ülke oldu. Biz AK Parti'yiz, istihdamı 21 milyondan 33 milyona çıkaran Türkiye'nin ekmeğini büyüten, Türkiye'nin refahını yükselten Allah'a hamdolsun biziz. Biz AK Parti'yiz, Türkiye'yi, hayallerine, hedeflerine kavuşturan Allah'a hamdolsun biziz. 20. yüzyılda dünyanın dört bir yanında uçaklar, helikopterler üretilirken bu millet 'biz de uçak üretelim biz de helikopter üretelim' derken maalesef bu milletin her bir hayali, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak her bir proje engellenmişti.

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Vecihi Hürkuş diye bir kahramanı vardı bu milletin. Bundan 90 yıl önce bu topraklarda uçak üretti. Vecihi Hürkuş; Millet meclisimiz tarafından 3 kez takdirname verilmiş bir istiklal savaşı kahramanından söz ediyoruz. Uçaklar üretti, 'uçuramazsın' dediler. 'Niçin uçuramayacağım?' dedi, 'ürettiğin uçakların sertifikası yok.' dediler. 'Başvurayım sertifika alayım uçaklarıma' dedi. Bu defa maalesef 'uçaklar için sertifika düzenleyecek bir kurum yok' cevabını aldı. Biz Teknofest'ler düzenliyoruz. Türk gençliğiyle Teknofest kuşağıyla geleceğe yürüyoruz. Biliyor musunuz? Bizden 60 yıl önce tam da bizim Teknofest düzenlediğimiz yerde Atatürk Havalimanı'nda yine Teknofest düzenlendi bu ülkede, Nuri Demirağ tarafından. Nuri Demirağ önemli bir isim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında en önemli altyapı projelerine imza atmış bir isimden söz ediyoruz."

"NE UÇAK ÜRETEBİLİRSİN, NE UÇAK İHRAÇ EDEBİLİRSİN' DEDİLER"

Bakan Kacır, Demirağ'ın "Gök Şenlikleri" adıyla Türk milletini yediden yetmişe buluşturduğunu, o dönemde dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği metal gövdeli yerli uçakları Türk milletiyle tanıştırdığını ifade etti.

Nuri Demirağ'ın bu uçakları üretecek mühendisler, teknisyenler yetişmesini istediğini ifade eden Kacır, "Sivaslı Nuri Demirağ, memleketi Sivas'ta ve İstanbul'da gök okulları açtı ama maalesef onun da önü kesildi. Demirağ'a verilen uçak siparişlerini iptal ettiler. Demirağ dedi ki 'siz almayacaksanız ben dünyaya uçaklarımı satayım, ihracat yapayım.' 'Hayır, ne uçak üretebilirsin, ne uçak ihraç edebilirsin.' dediler." şeklinde konuştu.