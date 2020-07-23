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Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Dijitalleşme ve otomasyon kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni mesleklerin hangileri olduğu ise merak konusu. Bu doğrultuda Takım tezgahları sektörünün çatı örgütü Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, sanayi robotlarıyla üretimi otomatize etmek için yazılımcılara, robot entegratörlerine ve robot programcılarına ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Varlık, orta vadede de robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, ağ programcısı, makine öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, iş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri bilimcisi, şehir inovasyon/mekanik uzmanına ihtiyaç olacağını ifade etti.

İmalat sanayisinde ana üretim malı olarak kullanılan ve makineleri yapan makineler olarak tanımlayan sektörün ciddi kariyer fırsatları barındırdığını dile getiren TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Varlık, “Okul sonrası iş hayatında imalat ve takım tezgahları sektörünü hedefleyecek olan gençlerimize; lisans için mekatronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, imalat mühendisliği, malzeme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerini; meslek yüksek okulu için ise makine, elektronik ve otomasyon, bilgisayar teknolojileri, malzeme ve işlem teknolojileri bölümlerinden birini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

‘GELECEĞİN SANAYİCİSİ YAZILIM VE OTOMASYON BİLECEK’

Takım tezgahlarının geleceği şekillendiren sektörlerden olduğunu, dolayısıyla pek çok kariyer fırsatı barındırdığını bununla birlikte büyük bir gelişim ve değişim içinde bulunduğunu anlatan Varlık, şunları söyledi:

“Sektörün yeni mezunlara hem üretim tarafında hem de satış sonrası hizmetler tarafında ihtiyacı var. Mevcut durumda mühendislik, Ar-Ge, satış, üretim yönetimi gibi alanlarda yeni mezunlarımız için iş potansiyeli bulunuyor. Bununla birlikte Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle orta vadeli gelecekte okullarda verilen eğitimlerle elde edilecek diplomalar tek başına yeterli gelmeyecek. Bunun etkileri şimdiden görülmeye başlandı. Takım tezgahlarının tam otomasyonla çalıştırılması için artık mekanik bilgi yeterli gelmiyor. Sanayi robotlarıyla üretimi otomatize etmek için yazılımcılara, robot entegratörlerine ve robot programcılarına ihtiyaç duyuluyor. Orta vadede robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, ağ programcısı, makine öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, iş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri bilimcisi, şehir inovasyon/mekanik uzmanına ihtiyaç olacak ve bu meslekler büyük önem kazanacak.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜME HAZIRLIK

Takım tezgahları sektöründe aranan becerilere de değinen Varlık, şöyle konuştu:

“Sektörde ilerlemek isteyen gençlerin öncelikle insan ilişkilerinin kuvvetli olması, takım çalışmasına ve organize çalışmaya yatkın olması, analitik ve sayısal alanda düşünebilme, dijital araçları etkin kullanabilme yeteneklerinin gelişmiş olması gerekiyor. Takım tezgahları sektörünü iki kategoride değerlendirebiliriz. İlki takım tezgahlarının üretimde kullanımı, ikincisi ise takım tezgahlarının geliştirilmesi/üretimi. Takım tezgahlarının üretimde kullanıldığı alanlardan birinde ilerleyecek gencimizin belirttiğim kişisel özelliklerin yani sıra temel mühendislik ve iş yönetimi bilgisine de sahip olması gerekiyor. Takım tezgahlarının geliştirilmesi/üretimi alanında ise gencimizden, Ar-Ge kültürünün gelişmiş olması, makine/elektronik/yazılım alanlarındaki yeteneklerinin gelişmiş olması beklenecektir. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün getirdiği olgulara hazırlanmak olmak için de kendilerini yazılım programlama dilleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, data analizi ve edge computing alanlarında da geliştirmeleri son derece önemli olacaktır."