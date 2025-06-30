Sane'den Bayern Münih'e veda!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Flamengo'yu 4-2 mağlup ederek çeyrek finale kalan Bayern Münih'te son kez sahaya çıkan Leroy Sane, takıma veda ettiğini açıkladı.

SANE'DEN VEDA AÇIKLAMASI Sane, "Bayern Münih'i özleyeceğim. Harika arkadaşlar, harika oyuncular vardı, teknik ekip de öyle. Burada çok keyifli zamanlar geçirdim." dedi. Alman yıldız, "Bayern Münih'te inişler ve çıkışların olduğu genelde harika zamanlar geçirdim. Ancak artık bunlar geride kaldı. Bayern Münih'e başarılar diliyorum. Bu kulüpten iyi şartlarda ayrılıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

NEUER: "HARİKA BİR İNSAN!" Takım kaptanı Manuel Neuer, "Uzun yıllardır birlikteyiz. Harika bir insan ve harika bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

KOMPANY: "SADECE SAYGI DUYUYORUM" Teknik direktör Vincent Kompany ise "Bayern Münih'te başardıklarından ötürü Sane'ye sadece saygı duyuyorum." dedi.