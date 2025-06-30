Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Sane'den Bayern Münih'e veda - Futbol Haberleri

        Sane'den Bayern Münih'e veda

        Bayern Münih'te son maçına çıkan yıldız futbolcu Leroy Sane, Flamengo maçının ardından takıma veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sane'den Bayern Münih'e veda!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Flamengo'yu 4-2 mağlup ederek çeyrek finale kalan Bayern Münih'te son kez sahaya çıkan Leroy Sane, takıma veda ettiğini açıkladı.

        SANE'DEN VEDA AÇIKLAMASI

        Sane, "Bayern Münih'i özleyeceğim. Harika arkadaşlar, harika oyuncular vardı, teknik ekip de öyle. Burada çok keyifli zamanlar geçirdim." dedi.

        Alman yıldız, "Bayern Münih'te inişler ve çıkışların olduğu genelde harika zamanlar geçirdim. Ancak artık bunlar geride kaldı. Bayern Münih'e başarılar diliyorum. Bu kulüpten iyi şartlarda ayrılıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

        NEUER: "HARİKA BİR İNSAN!"

        Takım kaptanı Manuel Neuer, "Uzun yıllardır birlikteyiz. Harika bir insan ve harika bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

        KOMPANY: "SADECE SAYGI DUYUYORUM"

        Teknik direktör Vincent Kompany ise "Bayern Münih'te başardıklarından ötürü Sane'ye sadece saygı duyuyorum." dedi.

        GORETZKA: "GALATASARAY'DA BAŞARILAR"

        Leon Goretzka, "Sane ile çok güzel 5 yıl geçirdik. Şimdi ona Galatasaray'da başarılar dilemekten başka bir şey yapamayız." açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Trump görüşmeleri sonlandıracağını duyurdu, Kanada'dan geri adım geldi
        Trump görüşmeleri sonlandıracağını duyurdu, Kanada'dan geri adım geldi
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        İsrail basını yazdı: ABD Tel Aviv'e ateşkes için baskı yapacak
        İsrail basını yazdı: ABD Tel Aviv'e ateşkes için baskı yapacak
        Trump İran'a yönelik yaptırımları kaldıracak mı?
        Trump İran'a yönelik yaptırımları kaldıracak mı?
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!